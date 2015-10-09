Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:32
 

Винисиус "отказался" от "Реала": известны подробности

  Комментарии

Винисиус "отказался" от "Реала": известны подробности ©x.com/realmadrid

Похоже, отношения между Винисиусом Жуниором и "Реалом" вновь обострились, сообщают Vesti.kz.

Пользователи Reddit заметили, что форвард тихо удалил из профилей в соцсетях упоминания о принадлежности к мадридскому клубу.

Болельщики тут же вспыхнули негодованием — комментаторы называют такие действия "детским поведением" и предлагают "Реалу" расстаться с игроком.

Напомним, в октябре бразилец устроил бурную сцену прямо на поле, когда Хаби Алонсо заменил его в матче с "Барселоной".

Хотя действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года, слухи о его возможном уходе всплывают регулярно.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
13 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
14 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
15 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
16 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Эльче   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 01:00   •   не начат
Эльче
Эльче
(Эльче)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эльче
Ничья
Реал М
Проголосовало 7 человек

