Винисиус "отказался" от "Реала": известны подробности

Похоже, отношения между Винисиусом Жуниором и "Реалом" вновь обострились, сообщают Vesti.kz.
Пользователи Reddit заметили, что форвард тихо удалил из профилей в соцсетях упоминания о принадлежности к мадридскому клубу.
Болельщики тут же вспыхнули негодованием — комментаторы называют такие действия "детским поведением" и предлагают "Реалу" расстаться с игроком.
Напомним, в октябре бразилец устроил бурную сцену прямо на поле, когда Хаби Алонсо заменил его в матче с "Барселоной".
Хотя действующий контракт футболиста рассчитан до 2027 года, слухи о его возможном уходе всплывают регулярно.
