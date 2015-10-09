Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 14:38
 

В "Реале" заговорили о чистке состава после сенсации в Ла Лиге

В "Реале" заговорили о чистке состава после сенсации в Ла Лиге ©x.com/realmadriden

В мадридском "Реале" усиливается напряжение после очередного слабого матча команды, передают Vesti.kz

По информации Don Balon, ничья с "Эльче" вывела Флорентино Переса из себя до такой степени, что президент клуба дал понять: ряд игроков может оказаться на выходе, а работа Хаби Алонсо – под большим вопросом.

Переса возмутило отсутствие характера и провальный уровень отдельных футболистов. Особенно – выступление Дани Себальоса и Родриго. Первый полностью провалил роль лидера в центре поля, теряя мяч в опасных ситуациях, второй – снова сыграл без ярких моментов и продолжает серию из восьми месяцев без голов.

Недовольство президента касается не только состава. Вокруг Хаби Алонсо тоже сгущаются тучи: в клубе отмечают слабую организацию игры, отсутствие прогресса и потерю контроля над частью раздевалки.

Если результаты не улучшатся в ближайшие недели, "Реал" может пойти на радикальные шаги.

Дорогой новичок "Реала" превратился в большую проблему клуба

Напомним, что ранее Флорентино Перес выступил с громким обвинением в адрес "Барселоны".
 

