Испания
Сегодня 16:53
 

Президент "Реала" выступил с громким обвинением в адрес "Барселоны"

  Комментарии

Флорентино Перес.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес на очередном собрании клуба резко высказался о каталонской "Барселоне", вновь подняв тему судейского скандала в Ла Лиги, известного как "дело Негрейры", передают Vesti.kz.

Перес подчеркнул, что ситуация, в которой каталонский клуб выплатил крупную сумму бывшему вице-президенту судейского комитета, вызывает серьёзные вопросы.

Перес подчеркнул, что ситуация, в которой каталонский клуб выплатил крупную сумму бывшему вице-президенту судейского комитета, вызывает серьёзные вопросы.

"Нельзя считать нормальным тот факт, что "Барселона" перечислила более 28 миллионов евро человеку, который восемь лет занимал ключевой пост в судейской системе. Какова бы ни была мотивация, это невозможно объяснить. Он отвечал за важнейшие процессы — от повышения арбитров до их понижения. И всё это совпало с самым успешным периодом в истории "Барселоны", — цитирует слова Переса Sport.es.

Суть обвинений

Напомним, что в 2023 году прокуратура Испании предъявила каталонскому клубу обвинения во взяточничестве из-за многолетних выплат Хосе Марии Негрейре, занимавшему должность вице-президента технического комитета арбитров (CTA) при Королевской федерации футбола Испании (RFEF). По данным следствия, деньги перечислялись с 2001 по 2018 год.

Позиция "Барселоны"

В самом клубе утверждали, что Негрейра был привлечён как внешний консультант, отвечавший за подготовку судейских отчётов и анализ работы арбитров, а не за влияние на назначения или решения.

Итог судебного разбирательства

В 2024 году суд Испании снял с "Барселоны" и ряда её действующих и бывших руководителей обвинения во взяточничестве. Основанием стало то, что Негрейра не считался государственным служащим по испанскому законодательству, а значит, состав преступления отсутствовал.

