Мбаппе предложил "Реалу" нового тренера вместо Хаби Алонсо

Килиан Мбаппе в этом сезоне стал ключевым игроком "Реала", проявляя лидерские качества как на поле, так и за его пределами. Французский форвард хочет, чтобы новым главным тренером клуба вместо Хаби Алонсо стал его кумир детства — Зинедин Зидан, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Попытка прошлого сезона и новая инициатива

Мбаппе уже в прошлом сезоне выступал за назначение Зидана на смену Карло Анчелотти, но тогда президент клуба Флорентино Перес под давлением болельщиков и части руководства выбрал Алонсо. Сейчас Мбаппе вновь обратился к руководству "Реала" с просьбой вернуть Зидана и предоставить ему третью каденцию на тренерском мостике "Сантьяго Бернабеу".

Почему Мбаппе считает Зидана идеальным выбором

По мнению Мбаппе, Зидан идеально подходит, чтобы справиться с непростой ситуацией в клубе и помочь "Реалу" вернуть стабильность. Для форварда это не просто вопрос тренерской работы — работать под руководством кумира стало бы настоящей мечтой.

Согласится ли Зидан на возвращение?

Пока неизвестно, согласится ли Зидан на возвращение, хотя он недавно заявил, что готов возобновить тренерскую карьеру. В ближайшие недели станет ясно, останется ли Алонсо на посту. Любое новое поражение в матчах может привести к его уходу, что откроет путь для третьей эпохи Зидана в "Реале".

Отметим, что Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял только "Реал" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее сообщалось, что "Реал" нашёл альтернативу на случай ухода Алонсо и отказа Зидана.