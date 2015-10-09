Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:44
 

Мбаппе предложил "Реалу" нового тренера вместо Хаби Алонсо

Килиан Мбаппе в этом сезоне стал ключевым игроком "Реала", проявляя лидерские качества как на поле, так и за его пределами. Французский форвард хочет, чтобы новым главным тренером клуба вместо Хаби Алонсо стал его кумир детства — Зинедин Зидан, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Попытка прошлого сезона и новая инициатива

Мбаппе уже в прошлом сезоне выступал за назначение Зидана на смену Карло Анчелотти, но тогда президент клуба Флорентино Перес под давлением болельщиков и части руководства выбрал Алонсо. Сейчас Мбаппе вновь обратился к руководству "Реала" с просьбой вернуть Зидана и предоставить ему третью каденцию на тренерском мостике "Сантьяго Бернабеу".

Почему Мбаппе считает Зидана идеальным выбором

По мнению Мбаппе, Зидан идеально подходит, чтобы справиться с непростой ситуацией в клубе и помочь "Реалу" вернуть стабильность. Для форварда это не просто вопрос тренерской работы — работать под руководством кумира стало бы настоящей мечтой.

Согласится ли Зидан на возвращение?

Пока неизвестно, согласится ли Зидан на возвращение, хотя он недавно заявил, что готов возобновить тренерскую карьеру. В ближайшие недели станет ясно, останется ли Алонсо на посту. Любое новое поражение в матчах может привести к его уходу, что откроет путь для третьей эпохи Зидана в "Реале".

Отметим, что Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял только "Реал" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее сообщалось, что "Реал" нашёл альтернативу на случай ухода Алонсо и отказа Зидана.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

