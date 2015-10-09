"Реал" нашёл альтернативу на случай ухода Алонсо и отказа Зидана

Продолжение работы Хаби Алонсо в "Реале" уже не кажется полностью гарантированным. Тренер из Толосы подвергается критике за слабую игру команды и потерю доверия значительной части состава. Поэтому уже обсуждаются возможные кандидаты на его место, передают Vesti.kz.

Зидан — фаворит раздевалки

По информации Don Balon, наибольшей поддержкой внутри раздевалки "сливочных" пользуется Зинедин Зидан, даже больше, чем Юрген Клопп. Игроки считают, что его приход поможет не только на поле, но и вновь объединить команду.

Хотя Зидан долгое время был вдали от тренерской работы, он недавно заявил, что готов вернуться. В случае, если президент "Реала" Флорентино Перес обратится к нему, француз скорее всего примет предложение и вернётся на "Сантьяго Бернабеу" для третьего периода работы на посту главного тренера.

Альтернатива Клопп и решение для будущего

Клопп также пользуется уважением игроков, и его кандидатура рассматривается как альтернативная, если Зидан откажется. Тем не менее предпочтение всё же отдаётся французскому специалисту.

Ближайшие матчи станут ключевыми для определения будущего Алонсо, а также того, кто займёт его место на тренерском мостике "Реала".

Напомним, что за время своей тренерской карьеры Зидан работал исключительно с "Реалом" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он добился выдающихся успехов: выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).