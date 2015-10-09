ИИ назвал точный счёт пятого матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

Сегодня, 26 ноября, алматинский "Кайрат" проведёт выездной матч с датским "Копенгагеном" в 5‑м туре Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Стартовый свисток в Копенгагене прозвучит в 22:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция выездного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

По данным искусственного интеллекта, команда Рафаэля Уразбахтина постарается набрать очки в тяжёлой гостевой игре, однако соперник на своём поле выглядит фаворитом.

Прогноз ИИ: "Копенгаген" - "Кайрат"

Рекомендуемый исход: Победа хозяев.

Точный счёт: 2:0.

Сценарий матча:

С первых минут "Копенгаген" захватит инициативу: быстрые передачи через фланги и активные подключения крайних защитников создадут давление на защиту "Кайрата". Уже на 18-й минуте датчане могут открыть счёт после розыгрыша стандарта.

Во втором тайме хозяева продолжат атаковать, "Кайрат" попытается контратаковать, но из-за усталости атаки гостей не будут представлять угрозы воротам хозяев. На 64-й минуте вероятно состоится второй гол после точного удара из пределов штрафной площади. "Кайрат" периодически будет создавать моменты, но надёжная оборона и вратарь "Копенгагена" сохранят сухой счёт.

Итог: "Копенгаген" выиграет со счётом 2:0, а "Кайрат" снова проиграет на выезде.

Напомним, что в предыдущих турах ЛЧ "Кайрат" проиграл "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2) и сыграл вничью с "Пафосом" (0:0).

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)