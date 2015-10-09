Ямаль назвал двух форвардов, которых хочет видеть в "Барселоне"

Главная звезда "Барселоны" Ламин Ямаль потребовал от руководства клуба подписать нападающего мирового уровня, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, вингер считает, что команде не хватает форварда-киллера для борьбы за победу в Лиге чемпионов.

Причиной стала недавняя осечка в матче Лиги чемпионов с "Челси", где ранний промах Феррана Торреса стал ключевым моментом встречи. По мнению Ямаля, у "Барсы" нет игрока, способного решать эпизоды в штрафной на уровне топ-клубов Европы.

Сообщается, что Ламин предложил клубу два варианта — Харри Кейна ("Бавария") и Хулиана Альвареса ("Атлетико"). Оба нападающих, по его мнению, способны поднять атакующий потенциал "Барселоны" и помочь команде конкурировать за главный европейский трофей.

Теперь руководство каталонцев должно решить, удовлетворить ли запрос своего главного молодого таланта или продолжить сезон без форварда элитного уровня.

