Прямая трансляция выездного матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

Сегодня, 26 ноября, алматинский "Кайрат" сыграет на выезде с датским "Копенгагеном" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Копенгагене и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Копенгаген" и "Кайрат" имеют в активе по одному очку, занимая 33-е и 35-е места соответственно в общей таблице ЛЧ.

Ранее главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящей игре с датчанами. Кроме того, кайратовцы потеряли ключевого легионера.

Между тем уже прошли девять матчей 5-го тура ЛЧ, с их результатами можно ознакомиться в этом обзоре с видео.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)