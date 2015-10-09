"Устали отдыхать": Уразбахтин - о готовности "Кайрата" к матчу Лиги чемпионов

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящей игре с "Копенгагеном" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт сегодня, 26 ноября, в Копенгагене и начнётся в 22:45 по времени Астаны.

"У нас была достаточно длительная пауза в связи с завершившимся чемпионатом. Мы с нетерпением ждём предстоящий матч, потому что устали отдыхать. У нас было время отдохнуть и спокойно подготовиться. Надеемся показать хорошую игру и хороший результат", - приводит его слова пресс-служба клуба.

"Копенгаген" и "Кайрат" имеют в активе по одному баллу, занимая 33-е и 35-е места соответственно в общей таблице ЛЧ.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов:

🔹 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (22:45)

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)