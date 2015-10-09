Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 10:52
 

"Кайрат" может лишиться трёх лидеров перед матчем Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" может лишиться трёх лидеров перед матчем Лиги чемпионов Жоржиньо Монтейру в "Кайрате". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

Сегодня, 26 ноября, "Кайрат" сыграет пятый матч на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях алматинцы встретятся с датским "Копенгагеном". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках казахстанского клуба, которым нужно быть внимательными с точки зрения дисциплины в сегодняшней игре.

Поделиться

Сегодня, 26 ноября, "Кайрат" сыграет пятый матч на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях алматинцы встретятся с датским "Копенгагеном". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках казахстанского клуба, которым нужно быть внимательными с точки зрения дисциплины в сегодняшней игре.

Половина пути на общем этапе уже позади - теперь остались два гостевых и два домашних матча. Причём домашние пройдут не в Алматы на "Центральном", а на столичной "Астана Арене".


"Кайрат" уже потерял одного ключевого игрока

До конца года команде точно не поможет основной полузащитник Офри Арад, забивший один из двух мячей "Кайрата" на общем этапе (против "Интера"). Израильтянин получил травму, из-за которой выбыл на несколько недель.

Кроме того, у футболиста заканчивается контракт в конце года, и не исключено, что он покинет клуб. Тем более сообщалось, что к нему проявляют интерес два клуба из чемпионата Узбекистана.

Офри Арад празднует гол в ворота

Ещё два футболиста рискуют пропустить домашний матч ЛЧ

Кроме того, в сегодняшнем противостоянии в столице Дании предельно внимательно нужно действовать игрокам линии атаки - Дастану Сатпаеву и Жоржиньо Монтейру. И внимательность нужна прежде всего в плане дисциплины.

У обоих игроков есть по две жёлтые карточки в этом розыгрыше турнира. Следующее предупреждение автоматически станет причиной одноматчевой дисквалификации для них. Поэтому Сатпаеву и Жоржиньо нужно не переборщить с агрессией и лишний раз не спорить с судьёй, чтобы не пропустить домашнюю игру с греческим "Олимпиакосом", которая состоится 9 декабря в Астане.

Дастан Сатпаев в Лиге чемпионов

Напомним, что после четырёх туров общего этапа в активе "Кайрата" один набранный балл, столько же у их соперников из "Копенгагена". Сегодняшняя игра начнётся в 22:45 по казахстанскому времени.

"Копенгаген" - "Кайрат": за счёт чего алматинцы могут удивить датчан в Лиге чемпионов?

Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 384 человек

Реклама

Живи спортом!