"Кайрат" может лишиться трёх лидеров перед матчем Лиги чемпионов

Сегодня, 26 ноября, "Кайрат" сыграет пятый матч на общем этапе Лиги чемпионов. В гостях алматинцы встретятся с датским "Копенгагеном". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках казахстанского клуба, которым нужно быть внимательными с точки зрения дисциплины в сегодняшней игре.

Половина пути на общем этапе уже позади - теперь остались два гостевых и два домашних матча. Причём домашние пройдут не в Алматы на "Центральном", а на столичной "Астана Арене".

"Кайрат" уже потерял одного ключевого игрока

До конца года команде точно не поможет основной полузащитник Офри Арад, забивший один из двух мячей "Кайрата" на общем этапе (против "Интера"). Израильтянин получил травму, из-за которой выбыл на несколько недель.

Кроме того, у футболиста заканчивается контракт в конце года, и не исключено, что он покинет клуб. Тем более сообщалось, что к нему проявляют интерес два клуба из чемпионата Узбекистана.

Ещё два футболиста рискуют пропустить домашний матч ЛЧ

Кроме того, в сегодняшнем противостоянии в столице Дании предельно внимательно нужно действовать игрокам линии атаки - Дастану Сатпаеву и Жоржиньо Монтейру. И внимательность нужна прежде всего в плане дисциплины.

У обоих игроков есть по две жёлтые карточки в этом розыгрыше турнира. Следующее предупреждение автоматически станет причиной одноматчевой дисквалификации для них. Поэтому Сатпаеву и Жоржиньо нужно не переборщить с агрессией и лишний раз не спорить с судьёй, чтобы не пропустить домашнюю игру с греческим "Олимпиакосом", которая состоится 9 декабря в Астане.

Напомним, что после четырёх туров общего этапа в активе "Кайрата" один набранный балл, столько же у их соперников из "Копенгагена". Сегодняшняя игра начнётся в 22:45 по казахстанскому времени.

