"Копенгаген" - "Кайрат": за счёт чего алматинцы могут удивить датчан в Лиге чемпионов?

Уже завтра, 26 ноября, в Дании пройдёт матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Копенгагеном" и "Кайратом". Корреспондент Vesti.kz считает, что у команды Рафаэля Уразбахтина есть шансы вернуться в Казахстан с набранными очками.

16-кратные чемпионы Дании уже давно считаются опытными еврокубковыми бойцами. В современной истории Лиги чемпионов они уже в шестой раз представлены в числе участников группового/общего этапа. В сезоне 2023/24 команда даже доходила до 1/8 финала.

"Копенгаген" - в пятёрке худших команд Лиги чемпионов

И если говорить о шансах на успех, то, разумеется, хозяева - фавориты. У них больше опыта, они играют дома, у них в самом разгаре сезон (в то время как "Кайрат" за последние 30 дней сыграл лишь одну игру). Но даже несмотря на всё это в совокупности, мы видим шансы у гостей зацепиться за очки и сенсацию в Дании.

После четырёх туров общего этапа набранных очков нет только у "Аякса" и "Бенфики", которые уже сегодня сойдутся в очной дуэли в Амстердаме. По одному баллу в зачёте у "Вильярреала", "Копенгагена" и "Кайрата".

Поэтому между собой сыграют не только самые отстающие "Аякс" и "Бенфика", но и скромные "Копенгаген" с "Кайратом". К примеру, у предыдущих соперников алматинцев показатели куда лучше: 12 баллов у "Интера", 9 - у "Реала", 7 - у "Спортинга", 5 - у "Пафоса".

Провальный старт в чемпионате Дании

Действующие чемпионы в этом сезоне рискуют не подтвердить своё звание. После 16 туров в активе команды всего 28 очков и четвёртое место в активе. Это худший показатель за последние три сезона. В этом месяце "Копенгаген" даже умудрился проиграть последней команде лиги "Вайле" (0:2), у которой всего две победы в 16 матчах.

Сейчас столичные на шесть очков отстают от лидирующего "Орхуса", на четыре - от "Мидтьюлланда", на три - от "Брондбю" (правда, последних "Копенгаген" обыграл в субботу со счётом 1:0, чем мог частично восстановить уверенность в своих силах).

"Копенгаген" страдает от травм? Это может помочь "Кайрату"

Из-за травм различной степени тяжести "Копенгаген" лишился ряда игроков. С "Кайратом" не сыграет правый защитник Родриго Уэскас, левый защитник Биргер Мелинг, а также центральный оборонец Дзюнносукэ Судзуки.

Ослаблен и центр поля, где недоступен опытный хавбек Томас Дилэйни, а также Магнус Маттсон. Поэтому в нынешних реалиях тренерскому штабу датчан нужно проверять на прочность длину своей скамейки.

Хочется верить, что в противостоянии со страдающим "Копенгагеном" у "Кайрата" будут шансы на набор очков. Всё-таки это отнюдь не неуязвимый соперник, у которого полно проблем как кадрового характера, так и по результатам в целом.

Для "Кайрата" же это уникальный сезон, первый в истории клуба в Лиге чемпионов. И команда будет бороться в каждой игре, чтобы порадовать своих болельщиков и всех казахстанских любителей футбола.