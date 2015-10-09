Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:39
 

"Копенгаген" - "Кайрат": за счёт чего алматинцы могут удивить датчан в Лиге чемпионов?

  Комментарии

Матч "Интер" - "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

Уже завтра, 26 ноября, в Дании пройдёт матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Копенгагеном" и "Кайратом". Корреспондент Vesti.kz считает, что у команды Рафаэля Уразбахтина есть шансы вернуться в Казахстан с набранными очками.

16-кратные чемпионы Дании уже давно считаются опытными еврокубковыми бойцами. В современной истории Лиги чемпионов они уже в шестой раз представлены в числе участников группового/общего этапа. В сезоне 2023/24 команда даже доходила до 1/8 финала.


И если говорить о шансах на успех, то, разумеется, хозяева - фавориты. У них больше опыта, они играют дома, у них в самом разгаре сезон (в то время как "Кайрат" за последние 30 дней сыграл лишь одну игру). Но даже несмотря на всё это в совокупности, мы видим шансы у гостей зацепиться за очки и сенсацию в Дании.

"Копенгаген" - в пятёрке худших команд Лиги чемпионов

После четырёх туров общего этапа набранных очков нет только у "Аякса" и "Бенфики", которые уже сегодня сойдутся в очной дуэли в Амстердаме. По одному баллу в зачёте у "Вильярреала", "Копенгагена" и "Кайрата".

Поэтому между собой сыграют не только самые отстающие "Аякс" и "Бенфика", но и скромные "Копенгаген" с "Кайратом". К примеру, у предыдущих соперников алматинцев показатели куда лучше: 12 баллов у "Интера", 9 - у "Реала", 7 - у "Спортинга", 5 - у "Пафоса".


Провальный старт в чемпионате Дании

Действующие чемпионы в этом сезоне рискуют не подтвердить своё звание. После 16 туров в активе команды всего 28 очков и четвёртое место в активе. Это худший показатель за последние три сезона. В этом месяце "Копенгаген" даже умудрился проиграть последней команде лиги "Вайле" (0:2), у которой всего две победы в 16 матчах.

Сейчас столичные на шесть очков отстают от лидирующего "Орхуса", на четыре - от "Мидтьюлланда", на три - от "Брондбю" (правда, последних "Копенгаген" обыграл в субботу со счётом 1:0, чем мог частично восстановить уверенность в своих силах).


"Копенгаген" страдает от травм? Это может помочь "Кайрату"

Из-за травм различной степени тяжести "Копенгаген" лишился ряда игроков. С "Кайратом" не сыграет правый защитник Родриго Уэскас, левый защитник Биргер Мелинг, а также центральный оборонец Дзюнносукэ Судзуки.

Ослаблен и центр поля, где недоступен опытный хавбек Томас Дилэйни, а также Магнус Маттсон. Поэтому в нынешних реалиях тренерскому штабу датчан нужно проверять на прочность длину своей скамейки.


Хочется верить, что в противостоянии со страдающим "Копенгагеном" у "Кайрата" будут шансы на набор очков. Всё-таки это отнюдь не неуязвимый соперник, у которого полно проблем как кадрового характера, так и по результатам в целом. 

Для "Кайрата" же это уникальный сезон, первый в истории клуба в Лиге чемпионов. И команда будет бороться в каждой игре, чтобы порадовать своих болельщиков и всех казахстанских любителей футбола.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 118 человек

