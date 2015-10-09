Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 14:50
 

Легионер "Кайрата" заинтересовал два клуба из Узбекистана

Офри Арад. Фото: ФК "Кайрат"©

Полузащитник алматинского "Кайрата" Офри Арад может продолжить карьеру в чемпионате Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, сразу два клуба из Узбекистана проявляют серьёзный интерес к 27-летнему израильскому хавбеку. Сам игрок рассматривает возможность сменить команду по завершении сезона.

Контракт Арада с "Кайратом" истекает в конце текущего года. В нынешнем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Примечательно, что свой единственный гол футболист забил в ворота "Интера" в матче Лиги чемпионов. В той же игре Орад получил травму. По этой причине хавбек покинул расположение "Кайрата" и не отправился с командой на выездную игру с "Копенгагеном".

Офри Арад выступает за "Кайрат" с 2024 года. Всего за алматинский клуб он провёл 92 матча во всех турнирах и забил три мяча. Вместе с "Кайратмо" он дважды стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

Ранее хавбек выступал на родине за "Маккаби Хайфа".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45   •   не начат
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 126 человек

