Легионер "Кайрата" заинтересовал два клуба из Узбекистана

Полузащитник алматинского "Кайрата" Офри Арад может продолжить карьеру в чемпионате Узбекистана, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, сразу два клуба из Узбекистана проявляют серьёзный интерес к 27-летнему израильскому хавбеку. Сам игрок рассматривает возможность сменить команду по завершении сезона.

Контракт Арада с "Кайратом" истекает в конце текущего года. В нынешнем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Примечательно, что свой единственный гол футболист забил в ворота "Интера" в матче Лиги чемпионов. В той же игре Орад получил травму. По этой причине хавбек покинул расположение "Кайрата" и не отправился с командой на выездную игру с "Копенгагеном".

Офри Арад выступает за "Кайрат" с 2024 года. Всего за алматинский клуб он провёл 92 матча во всех турнирах и забил три мяча. Вместе с "Кайратмо" он дважды стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

Ранее хавбек выступал на родине за "Маккаби Хайфа".