Казахстанский игрок рассказал о провалившемся трансфере в Турцию

Полузащитник "Астаны" Нурали Жаксылык рассказал, почему так и не состоялся его переход в турецкий "Самсунспор" в 2022 году, передают Vesti.kz.

Признание игрока

"Провёл в "Самсунспоре" десятидневный учебно-тренировочный сбор. Единственное, чего мне тогда действительно не хватало - это знания языка, а по футбольным моментам я полностью устраивал клуб", - сказал Жаксылык в интервью ASnews.kz.

В прошедшем сезоне Жаксылык провёл за "Астану" 19 матчей во всех турнирах, суммарно набрав 575 минут. На его счету три гола и две результативные передачи.

21-летний Жаксылык начинал футбольную карьеру в 2020 году в составе клуба "Тобол М" во второй лиге. В начале 2023-го перешёл в команду "Астана М". 27 августа 2023-го в матче против "Кайрата" (0:1) дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. Два года назад начал вызываться в молодёжную сборную Казахстана (U-21).