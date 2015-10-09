Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 11:10
 

Казахстанский игрок рассказал о провалившемся трансфере в Турцию

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский игрок рассказал о провалившемся трансфере в Турцию ©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Нурали Жаксылык рассказал, почему так и не состоялся его переход в турецкий "Самсунспор" в 2022 году, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник "Астаны" Нурали Жаксылык рассказал, почему так и не состоялся его переход в турецкий "Самсунспор" в 2022 году, передают Vesti.kz.

Признание игрока

"Провёл в "Самсунспоре" десятидневный учебно-тренировочный сбор. Единственное, чего мне тогда действительно не хватало - это знания языка, а по футбольным моментам я полностью устраивал клуб", - сказал Жаксылык в интервью ASnews.kz.

В прошедшем сезоне Жаксылык провёл за "Астану" 19 матчей во всех турнирах, суммарно набрав 575 минут. На его счету три гола и две результативные передачи. 

21-летний Жаксылык начинал футбольную карьеру в 2020 году в составе клуба "Тобол М" во второй лиге. В начале 2023-го перешёл в команду "Астана М". 27 августа 2023-го в матче против "Кайрата" (0:1) дебютировал в казахстанской Премьер-лиге. Два года назад начал вызываться в молодёжную сборную Казахстана (U-21).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Интер
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!