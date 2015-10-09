Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 18:51
 

Анарбеков переписывает историю в ЛЧ: он уже опережает вратарей ПСЖ и "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
Анарбеков переписывает историю в ЛЧ: он уже опережает вратарей ПСЖ и "Барселоны" Темирлан Анарбеков в матче "Кайрат" - "Олимпиакос". Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©

Темирлан Анарбеков стал одним из символов "Кайрата" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лидерстве казахстанца и его невероятных статистических показателях в евротурнире.

Поделиться

Темирлан Анарбеков стал одним из символов "Кайрата" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лидерстве казахстанца и его невероятных статистических показателях в евротурнире.

Накануне 22-летний Анарбеков был признан лучшим игроком матча против "Олимпиакоса" (0:1), в котором он отметился семью спасениями. Многие отмечали, что если бы не уверенная игра Темирлана, который вчера вывел "Кайрат" на поле с капитанской повязкой, то счёт был бы куда более крупным. Этого же мнения придерживается и автор гола Желсон Мартинш.

Темирлан Анарбеков остановил атаку

Анарбеков совершает больше всего сейвов за 90 минут в ЛЧ

Если учитывать только тех вратарей, кто провёл минимум два матча на общем этапе, то у казахстанца этот показатель лучший. Анарбеков принял участие в матчах с "Пафосом" (0:0), "Интером" (1:2), "Копенгагеном" (2:3) и "Олимпиакосом" (0:1).

В среднем, он совершает по 6,75 спасения за игру, и это невероятно высокий показатель. Вторым по этому статистическому расчёту идёт Никита Хайкин из "Будё-Глимта" - 6,2 спасения, а уже после расположились Херонимо Рульи из "Марселя", Индржих Станек из "Славии", Тибо Куртуа из "Реала" и Шерхан Калмурза из "Кайрата" - по 5,5 сейвов за игру.

В топ-6 сразу два перспективных казахстанца - Анарбеков и 18-летний Калмурза. Это не может не впечатлять. Если говорить по общему количеству сейвов, то Темирлан в топ-3 с 27 спасениями. Он отстаёт от Рульи (33) и Хайкина (31), однако у них было больше сыгранных матчей.

Темирлан Анарбеков в матче

Анарбеков надёжнее вратарей "Барселоны" и ПСЖ

Ещё один крутой показатель для Анарбекова заключается в том, что он пропустил всего шесть голов в четырёх матчах. И это при том, что "Кайрат" был ниже своих соперников классом и с точки зрения опыта.

В среднем он пропускает 1,5 гола за игру, и этот показатель у него лучше, чем у Люка Шевалье из ПСЖ (1,6), вратарей "Барселоны" Жоана Гарсии (1,66) и Войчеха Шченсны (2,0), Грегора Кобеля из "Боруссии" (2,2), Яна Облака из "Атлетико" (2,2) и других известных голкиперов. Впечатляет, не правда ли?

Кто-то скажет, что от вратаря здесь зависит не так много, но, с другой стороны, есть пример юного Шерхана, который ещё не был готов к такому уровню сопротивления. Он за два матча пропустил девять голов, а это в среднем по 4,5 за игру.

Сейв Анарбекова в матче с

Анарбеков уже стал первым казахстанцем, получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов. Но у него ещё будут возможности громко заявить о себе в январских битвах с "Брюгге" и "Арсеналом".

Напомним, что в 2025 году Анарбеков дебютировал в составе сборной Казахстана, за которую провёл две игры. За "Кайрат" в уходящем году он отыграл 17 встреч, в которых пропустил 12 голов и 11 раз отстоял на ноль.

Также не его счету выигранная серия пенальти в раунде плей-офф Лиги чемпионов с "Селтиком", где он совершил сразу три спасения и стал героем для всей страны.

УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
5 Интер 6 4 0 2 12-4 12
6 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
7 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
9 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
10 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
11 Челси 6 3 1 2 13-8 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
13 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
14 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
15 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
18 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
20 Байер 5 2 2 1 8-10 8
21 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
22 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
30 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига конференций 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 22:45   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Динамо К
Динамо К
(Киев)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Динамо К
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!