Анарбеков переписывает историю в ЛЧ: он уже опережает вратарей ПСЖ и "Барселоны"

Темирлан Анарбеков стал одним из символов "Кайрата" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о лидерстве казахстанца и его невероятных статистических показателях в евротурнире.

Накануне 22-летний Анарбеков был признан лучшим игроком матча против "Олимпиакоса" (0:1), в котором он отметился семью спасениями. Многие отмечали, что если бы не уверенная игра Темирлана, который вчера вывел "Кайрат" на поле с капитанской повязкой, то счёт был бы куда более крупным. Этого же мнения придерживается и автор гола Желсон Мартинш.

Анарбеков совершает больше всего сейвов за 90 минут в ЛЧ

Если учитывать только тех вратарей, кто провёл минимум два матча на общем этапе, то у казахстанца этот показатель лучший. Анарбеков принял участие в матчах с "Пафосом" (0:0), "Интером" (1:2), "Копенгагеном" (2:3) и "Олимпиакосом" (0:1).

В среднем, он совершает по 6,75 спасения за игру, и это невероятно высокий показатель. Вторым по этому статистическому расчёту идёт Никита Хайкин из "Будё-Глимта" - 6,2 спасения, а уже после расположились Херонимо Рульи из "Марселя", Индржих Станек из "Славии", Тибо Куртуа из "Реала" и Шерхан Калмурза из "Кайрата" - по 5,5 сейвов за игру.

В топ-6 сразу два перспективных казахстанца - Анарбеков и 18-летний Калмурза. Это не может не впечатлять. Если говорить по общему количеству сейвов, то Темирлан в топ-3 с 27 спасениями. Он отстаёт от Рульи (33) и Хайкина (31), однако у них было больше сыгранных матчей.

Анарбеков надёжнее вратарей "Барселоны" и ПСЖ

Ещё один крутой показатель для Анарбекова заключается в том, что он пропустил всего шесть голов в четырёх матчах. И это при том, что "Кайрат" был ниже своих соперников классом и с точки зрения опыта.

В среднем он пропускает 1,5 гола за игру, и этот показатель у него лучше, чем у Люка Шевалье из ПСЖ (1,6), вратарей "Барселоны" Жоана Гарсии (1,66) и Войчеха Шченсны (2,0), Грегора Кобеля из "Боруссии" (2,2), Яна Облака из "Атлетико" (2,2) и других известных голкиперов. Впечатляет, не правда ли?

Кто-то скажет, что от вратаря здесь зависит не так много, но, с другой стороны, есть пример юного Шерхана, который ещё не был готов к такому уровню сопротивления. Он за два матча пропустил девять голов, а это в среднем по 4,5 за игру.

Анарбеков уже стал первым казахстанцем, получившим награду лучшему игроку матча в основном турнире Лиги чемпионов. Но у него ещё будут возможности громко заявить о себе в январских битвах с "Брюгге" и "Арсеналом".

Напомним, что в 2025 году Анарбеков дебютировал в составе сборной Казахстана, за которую провёл две игры. За "Кайрат" в уходящем году он отыграл 17 встреч, в которых пропустил 12 голов и 11 раз отстоял на ноль.

Также не его счету выигранная серия пенальти в раунде плей-офф Лиги чемпионов с "Селтиком", где он совершил сразу три спасения и стал героем для всей страны.

УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть

