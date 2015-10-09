Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 02:40
 

Автор гола в ворота "Кайрата" высоко оценил Анарбекова после матча Лиги чемпионов

  Комментарии

Автор гола в ворота "Кайрата" высоко оценил Анарбекова после матча Лиги чемпионов Капитаны "Олимпиакоса" и "Кайрата" перед матчем. Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©

Главный герой матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом" (0:1) Желсон Мартинш оценил прошедшую игру и рассказал о своём голе. Он считает, что у его команды было много шансов забить ещё, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний вингер забил гол, который стал единственным в этой игре. Причём забивать на "Астана Арене" для него не в новинку, так как в 2018 году он уже отличался на этом стадионе в матче между "Астаной" и "Спортингом" (1:3) в Лиге Европы.


- Я думаю, что у нас было много возможностей, мы провели отличный матч. В тот момент, когда мяч прилетел ко мне, я подумал, что попробую забить, и, увидев, что вратарь немного сместился, рискнул и забил гол.

- Это был матч, в котором "Олимпиакос" создал слишком много моментов и, возможно, заслуживал забить гораздо больше голов.

- Да, мы старались и пытались. И да, мы должны отдать должное вратарю (Темирлану Анарбекову), который провёл отличный матч, отразил много мячей, но важнее всего три очка. Мы добились этого, а в других матчах нам этого не удавалось, и я думаю, что сегодня нам повезло, мы смогли это сделать.

Анарбеков получил признание от УЕФА после матча Лиги чемпионов

Темирлан Анарбеков в матче

- Теперь у вас больше уверенности перед матчем с "Байером"?

- Конечно. Я думаю, что эти три очка дают нам уверенность в том, что у нас есть шанс выиграть другие матчи, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы - "Олимпиакос", и я думаю, что мы можем играть и обыгрывать любую команду.

- Что вы скажете болельщикам, которые сегодня активно поддерживали вас, преодолев большое расстояние из Греции?

- Я очень благодарен за поддержку, которую вы оказали нам в этом очень холодном месте. Вы приехали сюда и помогли нам заработать три очка. Эта победа заслужена.

Фанаты

Отметим, что на счету Мартинша два гола в пяти матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

С 2016 по 2018 годы Желсон играл за сборную Португалии, в составе которой провёл 21 встречу и отметился пятью ассистами, в том числе на Криштиану Роналду.

В январе будут проблемы? Игрок "Кайрата" сделал признание после поражения от "Олимпиакоса"

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

