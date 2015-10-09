Автор гола в ворота "Кайрата" высоко оценил Анарбекова после матча Лиги чемпионов

Главный герой матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом" (0:1) Желсон Мартинш оценил прошедшую игру и рассказал о своём голе. Он считает, что у его команды было много шансов забить ещё, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний вингер забил гол, который стал единственным в этой игре. Причём забивать на "Астана Арене" для него не в новинку, так как в 2018 году он уже отличался на этом стадионе в матче между "Астаной" и "Спортингом" (1:3) в Лиге Европы.

- Я думаю, что у нас было много возможностей, мы провели отличный матч. В тот момент, когда мяч прилетел ко мне, я подумал, что попробую забить, и, увидев, что вратарь немного сместился, рискнул и забил гол.

- Это был матч, в котором "Олимпиакос" создал слишком много моментов и, возможно, заслуживал забить гораздо больше голов.

- Да, мы старались и пытались. И да, мы должны отдать должное вратарю (Темирлану Анарбекову), который провёл отличный матч, отразил много мячей, но важнее всего три очка. Мы добились этого, а в других матчах нам этого не удавалось, и я думаю, что сегодня нам повезло, мы смогли это сделать.

- Теперь у вас больше уверенности перед матчем с "Байером"?

- Конечно. Я думаю, что эти три очка дают нам уверенность в том, что у нас есть шанс выиграть другие матчи, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы - "Олимпиакос", и я думаю, что мы можем играть и обыгрывать любую команду.

- Что вы скажете болельщикам, которые сегодня активно поддерживали вас, преодолев большое расстояние из Греции?

- Я очень благодарен за поддержку, которую вы оказали нам в этом очень холодном месте. Вы приехали сюда и помогли нам заработать три очка. Эта победа заслужена.

Отметим, что на счету Мартинша два гола в пяти матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

С 2016 по 2018 годы Желсон играл за сборную Португалии, в составе которой провёл 21 встречу и отметился пятью ассистами, в том числе на Криштиану Роналду.

