Лига чемпионов
В январе будут проблемы? Игрок "Кайрата" сделал признание после поражения от "Олимпиакоса"

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил поражение своей команды от "Олимпиакоса" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Он отметил отсутствие игрового тонуса.

На "Астана Арене" алматинцам не удалось набрать очки в битве с лучшей командой Греции. Встреча завершилась минимальным поражением казахстанцев со счётом 0:1.

- Что не получилось и почему "Кайрат" нанёс за весь матч всего три удара, не сумев реализовать шансы?

- Вы верно подметили, что игра у нас не клеилась. Почему так получилось - сложно сказать. "Олимпиакос" играл высоко, тренерский штаб просил больше играть в зону. К сожалению, в какие-то моменты мы не выложились на максимум. Пытались перехватить инициативу: моментами получались, моментами нет. Не хватило качества.

- Как удаётся нивелировать отсутствие регулярных матчей и готовиться физически к таким важным и сложным матчам, не имея игровой практики?

- Тренерский штаб выбирает график и циклы так, чтобы у нас была нагрузка, восстановление. Что касается игрового ритма, то в какой-то степени он потерян, потому что слишком большие перерывы между играми. После окончания сезона КПЛ это нелегко. Но это наша обязанность, наша ответственность, и мы стараемся максимально правильно подготовиться, чтобы нас хватало на весь матч.

- А как будут обстоять дела перед январскими матчами с "Брюгге" и "Арсеналом", когда перерыв затянется на 40 дней?

- Это задача тренерского штаба. Сейчас нам нужно немного передохнуть, разгрузиться, а уже дальше готовиться. То, что будут давать футболистам работу в отпуске - это, что называется, базовый минимум (улыбается). Будем выполнять. 4 января у нас старт тренировочных сборов. В январских матчах Лиги чемпионов легко нам точно не будет, это 100 процентов. Да, у нас будут игры на сборах, но будет непросто. Однако, повторюсь, это наша ответственность.

- Последние матчи вы играли в центре защиты с Александром Широбоковым. Как оцените его игру?

- Нормально (смеётся). Это тренерский штаб должен оценивать. Чтобы оценивать всю игру - надо оценивать всю линию обороны. Он хорошо играет, держит уровень, добавить больше не было.

- Хотелось сыграть против своего экс-партнёра по "Краснодару" Реми Кабелля, который не был заявлен?

- Да, я ему писал, он сказал, что не попал в заявку и, возможно, покинет клуб. Я понял, что нам от этого будет полегче (смеётся). Пошутили так.

Отметим, что 30-летний Сорокин является единственным футболистом "Кайрата", который провёл все шесть матчей общего этапа без замен.

Всего в 2025 году россиянин сыграл 39 матчей за алматинцев, в которых забил один гол и получил три предупреждения.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

