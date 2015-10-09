В январе будут проблемы? Игрок "Кайрата" сделал признание после поражения от "Олимпиакоса"

Защитник "Кайрата" Егор Сорокин в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил поражение своей команды от "Олимпиакоса" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Он отметил отсутствие игрового тонуса.

На "Астана Арене" алматинцам не удалось набрать очки в битве с лучшей командой Греции. Встреча завершилась минимальным поражением казахстанцев со счётом 0:1.

- Что не получилось и почему "Кайрат" нанёс за весь матч всего три удара, не сумев реализовать шансы?

- Вы верно подметили, что игра у нас не клеилась. Почему так получилось - сложно сказать. "Олимпиакос" играл высоко, тренерский штаб просил больше играть в зону. К сожалению, в какие-то моменты мы не выложились на максимум. Пытались перехватить инициативу: моментами получались, моментами нет. Не хватило качества.

- Как удаётся нивелировать отсутствие регулярных матчей и готовиться физически к таким важным и сложным матчам, не имея игровой практики?

- Тренерский штаб выбирает график и циклы так, чтобы у нас была нагрузка, восстановление. Что касается игрового ритма, то в какой-то степени он потерян, потому что слишком большие перерывы между играми. После окончания сезона КПЛ это нелегко. Но это наша обязанность, наша ответственность, и мы стараемся максимально правильно подготовиться, чтобы нас хватало на весь матч.

- А как будут обстоять дела перед январскими матчами с "Брюгге" и "Арсеналом", когда перерыв затянется на 40 дней?

- Это задача тренерского штаба. Сейчас нам нужно немного передохнуть, разгрузиться, а уже дальше готовиться. То, что будут давать футболистам работу в отпуске - это, что называется, базовый минимум (улыбается). Будем выполнять. 4 января у нас старт тренировочных сборов. В январских матчах Лиги чемпионов легко нам точно не будет, это 100 процентов. Да, у нас будут игры на сборах, но будет непросто. Однако, повторюсь, это наша ответственность.

- Последние матчи вы играли в центре защиты с Александром Широбоковым. Как оцените его игру?

- Нормально (смеётся). Это тренерский штаб должен оценивать. Чтобы оценивать всю игру - надо оценивать всю линию обороны. Он хорошо играет, держит уровень, добавить больше не было.

- Хотелось сыграть против своего экс-партнёра по "Краснодару" Реми Кабелля, который не был заявлен?

- Да, я ему писал, он сказал, что не попал в заявку и, возможно, покинет клуб. Я понял, что нам от этого будет полегче (смеётся). Пошутили так.

Отметим, что 30-летний Сорокин является единственным футболистом "Кайрата", который провёл все шесть матчей общего этапа без замен.

Всего в 2025 году россиянин сыграл 39 матчей за алматинцев, в которых забил один гол и получил три предупреждения.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова

