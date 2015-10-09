"Поддержка не на том уровне". Легионер "Кайрата" - об "Астана Арене" и конфликте с одноклубником

Нападающий "Кайрата" Жоржиньо Монтейру в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвёл итоги последнего матча команды в 2025 году. В Астане алматинцы с минимальным счётом уступили "Олимпиакосу" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 73-й минуте встречи забил португальский вингер гостей Желсон Мартинш - 0:1.

- Как ты отреагировал на решение тренера оставить тебя в запасе и выпустить только на второй тайм?

- В первую очередь, я хочу поздравить всех тех, кто празднует, с наступающим новым годом и Рождеством. Что касается вопроса, то я должен принять это и помогать команде. Каждый хочет начинать игру в старте, я должен уважать любое решение тренера.

- Как думаешь, были ли у "Кайрата" сегодня шансы на очки?

- Как я говорю всегда: у тебя нет шансов только тогда, когда ты не играешь, мы играли, поэтому имели шансы. Это лишь второй случай в истории, когда казахстанский клуб попал в Лигу чемпионов, мы растём. Мы знаем, что многие клубы более успешны, но мы должны быть скромными. Мы должны расти и пытаться пользоваться своими шансами.

- Что ты думаешь о погодных условиях? Это был самый холодный день в Астане за последнее время.

- Для меня это не имело значения, так как я не выходил из отеля (смеётся). Да, если выйти на улицу, то разница заметна, но тут... здесь, на стадионе, больше разницы от синтетического покрытия. Поддержка тоже не на том уровне, всё-таки Алматы - это наш дом.

- 2025 год был лучшим в твоей карьере?

- У меня уже были хорошие годы в моей карьере, но это был год, когда я играл на самом высоком уровне. Исходя из этого, наверное, это был лучший год.

- В концовке встречи у "Кайрата" были шансы для того, чтобы сравнять счёт. Что можете сказать об упущенных возможностях?

- Не только в конце матча, но и в целом в матче, особенно во втором тайме. Опять-таки, мы обязаны пытаться и стараться, у нас есть качественные игроки для этого. Нам нечего терять, надо лишь пытаться.

- Что у вас произошло с Егором Сорокиным после финального свистка? Был конфликт на поле.

- Нет, ничего не было. Он считал, что я должен дотянуться до мяча головой и отправить его в нужную точку, но я не мог этого сделать из-за физических возможностей моего тела. Всё в порядке (смеётся).

Добавим, что 28-летний Жоржиньо вышел на замену после перерыва. В своём дебютном году в составе алматинцев он провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал семь ассистов.

В январе "Кайрат" ждут два последних матча на общем этапе турнира - команда сыграет с "Брюгге" в Астане и с "Арсеналом" в Лондоне.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

