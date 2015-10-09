Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 01:06
 

"Поддержка не на том уровне". Легионер "Кайрата" - об "Астана Арене" и конфликте с одноклубником

  Комментарии

Поделиться
"Поддержка не на том уровне". Легионер "Кайрата" - об "Астана Арене" и конфликте с одноклубником Жоржиньо Монтейру в "Кайрате". Фото: ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов©

Нападающий "Кайрата" Жоржиньо Монтейру в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвёл итоги последнего матча команды в 2025 году. В Астане алматинцы с минимальным счётом уступили "Олимпиакосу" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Поделиться

Нападающий "Кайрата" Жоржиньо Монтейру в беседе с корреспондентом Vesti.kz подвёл итоги последнего матча команды в 2025 году. В Астане алматинцы с минимальным счётом уступили "Олимпиакосу" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 73-й минуте встречи забил португальский вингер гостей Желсон Мартинш - 0:1.

Фото после матча

- Как ты отреагировал на решение тренера оставить тебя в запасе и выпустить только на второй тайм?

- В первую очередь, я хочу поздравить всех тех, кто празднует, с наступающим новым годом и Рождеством. Что касается вопроса, то я должен принять это и помогать команде. Каждый хочет начинать игру в старте, я должен уважать любое решение тренера.

- Как думаешь, были ли у "Кайрата" сегодня шансы на очки?

- Как я говорю всегда: у тебя нет шансов только тогда, когда ты не играешь, мы играли, поэтому имели шансы. Это лишь второй случай в истории, когда казахстанский клуб попал в Лигу чемпионов, мы растём. Мы знаем, что многие клубы более успешны, но мы должны быть скромными. Мы должны расти и пытаться пользоваться своими шансами.

- Что ты думаешь о погодных условиях? Это был самый холодный день в Астане за последнее время.

- Для меня это не имело значения, так как я не выходил из отеля (смеётся). Да, если выйти на улицу, то разница заметна, но тут... здесь, на стадионе, больше разницы от синтетического покрытия. Поддержка тоже не на том уровне, всё-таки Алматы - это наш дом.

Фанаты

- 2025 год был лучшим в твоей карьере?

- У меня уже были хорошие годы в моей карьере, но это был год, когда я играл на самом высоком уровне. Исходя из этого, наверное, это был лучший год.

- В концовке встречи у "Кайрата" были шансы для того, чтобы сравнять счёт. Что можете сказать об упущенных возможностях?

- Не только в конце матча, но и в целом в матче, особенно во втором тайме. Опять-таки, мы обязаны пытаться и стараться, у нас есть качественные игроки для этого. Нам нечего терять, надо лишь пытаться.

- Что у вас произошло с Егором Сорокиным после финального свистка? Был конфликт на поле.

- Нет, ничего не было. Он считал, что я должен дотянуться до мяча головой и отправить его в нужную точку, но я не мог этого сделать из-за физических возможностей моего тела. Всё в порядке (смеётся).


Добавим, что 28-летний Жоржиньо вышел на замену после перерыва. В своём дебютном году в составе алматинцев он провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал семь ассистов.

В январе "Кайрат" ждут два последних матча на общем этапе турнира - команда сыграет с "Брюгге" в Астане и с "Арсеналом" в Лондоне.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 106 человек

Реклама

Живи спортом!