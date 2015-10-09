Сатпаев обошёл Мбаппе и Ямаля в Лиге чемпионов

Форвард сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев вошёл в число самых быстрых игроков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

По данным Sofascore, 17-летний нападающий зафиксировал максимальную скорость 33,6 км/ч, что позволило ему разделить вторую строчку рейтинга. Аналогичных показателей достигли канадец Дэвид Промисе ("Юнион"), а также английские футболисты Энтони Гордон ("Ньюкасл") и Джед Спенс ("Тоттенхэм").

Первое место занимает нидерландский нападающий леверкузенского "Байера" Эрнест Поку, который разогнался до 33,9 км/ч.

В десятку самых быстрых также вошли:

Душан Влахович ("Ювентус") — 33,4 км/ч

Рауль Белланова ("Аталанта") — 33,4 км/ч

Ибраима Конате ("Ливерпуль") — 33,3 км/ч

Кевин Родригес ("Юнион") — 33,3 км/ч

Ннамди Коллинз ("Айнтрахт") — 33,3 км/ч

Стоит отметить, что одни из самых скоростных и звёздных игроков Ла Лиги французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль остались за пределами рейтинга.

