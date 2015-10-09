Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 18:09
 

Сатпаев обошёл Мбаппе и Ямаля в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Сатпаев обошёл Мбаппе и Ямаля в Лиге чемпионов Дастан Сатпаев. ©Vesti.kz/Болат Аймтмолда

Форвард сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев вошёл в число самых быстрых игроков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев вошёл в число самых быстрых игроков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

По данным Sofascore, 17-летний нападающий зафиксировал максимальную скорость 33,6 км/ч, что позволило ему разделить вторую строчку рейтинга. Аналогичных показателей достигли канадец Дэвид Промисе ("Юнион"), а также английские футболисты Энтони Гордон ("Ньюкасл") и Джед Спенс ("Тоттенхэм").

Первое место занимает нидерландский нападающий леверкузенского "Байера" Эрнест Поку, который разогнался до 33,9 км/ч.

В десятку самых быстрых также вошли:

  • Душан Влахович ("Ювентус") — 33,4 км/ч
  • Рауль Белланова ("Аталанта") — 33,4 км/ч
  • Ибраима Конате ("Ливерпуль") — 33,3 км/ч
  • Кевин Родригес ("Юнион") — 33,3 км/ч
  • Ннамди Коллинз ("Айнтрахт") — 33,3 км/ч

Стоит отметить, что одни из самых скоростных и звёздных игроков Ла Лиги французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе и испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль остались за пределами рейтинга.


В Казахстане раскрылся новый талант: он побил рекорд Сатпаева и получит шанс за границей

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
4 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
5 Интер 6 4 0 2 12-4 12
6 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
7 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
8 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
9 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
10 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
11 Челси 6 3 1 2 13-8 10
12 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
13 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
14 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
15 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
18 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
19 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
20 Байер 5 2 2 1 8-10 8
21 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
22 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
23 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
26 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
27 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
30 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
31 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
32 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
33 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 259 человек

Реклама

Живи спортом!