Капитан "Кайрата" подвёл итоги сезона и сделал заявление о своём будущем

Защитник сборной Беларуси и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович подвёл итоги сезона-2025, обратившись к болельщикам после завершения кампании, передают Vesti.kz.

"Всем спасибо за сезон. Увидимся в следующем году...", — написал Мартынович на своей странице в соцсети.

Таким образом, опытный 38-летний защитник дал понять, что намерен продолжить выступать за алматинский клуб. Ранее он продлил контракт с "жёлто-чёрными" до конца 2026 года, при этом соглашение включает опцию ещё на один сезон.

Мартынович перешёл в "Кайрат" летом 2024 года из казанского "Рубина" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи, оставаясь одним из лидеров алматинцев.

