КПЛ
Сегодня 21:05
 

Капитан "Кайрата" подвёл итоги сезона и сделал заявление о своём будущем

Капитан "Кайрата" подвёл итоги сезона и сделал заявление о своём будущем Александр Мартынович. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Защитник сборной Беларуси и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович подвёл итоги сезона-2025, обратившись к болельщикам после завершения кампании, передают Vesti.kz.

"Всем спасибо за сезон. Увидимся в следующем году...", — написал Мартынович на своей странице в соцсети.

Таким образом, опытный 38-летний защитник дал понять, что намерен продолжить выступать за алматинский клуб. Ранее он продлил контракт с "жёлто-чёрными" до конца 2026 года, при этом соглашение включает опцию ещё на один сезон.

Мартынович перешёл в "Кайрат" летом 2024 года из казанского "Рубина" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи, оставаясь одним из лидеров алматинцев.

Александр Мартынович оставил послание о своём будущемСкриншот:instagram.com/martynovich04

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

