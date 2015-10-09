Неожиданным исходом с шестью голами обернулся матч "Карабах" - "Аякс" в ЛЧ

"Карабах" и "Аякс" выдали зрелищный и динамичный поединок в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 4:2, однако азербайджанский клуб сохранил позиции в зоне плей-офф, передают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте — отличился форвард Камило Дуран, удачно завершивший атаку своей команды. Однако ближе к перерыву гости восстановили равновесие: на 39-й минуте нападающий Каспер Дольберг сравнял счёт.

Старт второго тайма снова остался за "Карабахом". Уже на 47-й минуте защитник Матеус Сильва вновь вывел азербайджанский клуб вперёд. Но в концовке матча "Аякс" перехватил инициативу и провёл мощный отрезок.

Сначала на 79-й минуте полузащитник Оскар Глух восстановил равновесие, затем защитник Антон Гааеи довёл дело до третьего гола голландцев. В компенсированное время Глух оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2 в пользу гостей.

Несмотря на поражение, "Карабах" остаётся в зоне плей-офф: команда занимает 22-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков. "Аякс" же, набрав первые три балла после пяти поражений подряд, всё ещё находится на дне — 34-я позиция из 36 команд.

