Драматичным камбэком с пенальти обернулся матч "Реал" - "Ман Сити" в ЛЧ

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от английского "Манчестер Сити" — 1:2, причём все три мяча были забиты ещё до перерыва, передают Vesti.kz.

Хозяева начали активнее и на 28-й минуте вышли вперёд: бразильский вингер Родриго Гоэс, получив передачу на скорости, прорвался в штрафную и хладнокровно пробил мимо голкипера, открыв счёт и взорвав трибуны "Сантьяго Бернабеу".

Но преимущество "сливочных" продержалось недолго — уже на 35-й минуте англйиский защитник Нико О’Райли воспользовался неразберихой у ворот мадридцев после углового и точным ударом с нескольких метров сравнял результат. Концовка первого тайма осталась за гостями: на 43-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый нижний угол и полностью перевернув ход встречи.

Во второй половине "королевский клуб" много атаковал, пытался вскрыть оборону англичан через фланги и быстрые комбинации, однако "горожане" действовали предельно организованно, грамотно разрушая попытки мадридцев навязать высокий темп. Концовка матча прошла под давлением хозяев, но по-настоящему опасных моментов им создать так и не удалось, и команда Хосепа Гвардиолы довела игру до победы.

Этот результат серьёзно повлиял на положение команд в таблице: "Манчестер Сити" благодаря трём очкам ворвался на четвёртую строчку, набрав 13 баллов, тогда как "Реал" откатился на седьмое место с 12 очками и теперь рискует осложнить себе борьбу за выход в плей-офф.

Ранее в рамках тура неожиданным исходом с шестью голами обернулся матч "Карабах" - "Аякс"; а забитый мяч на 90-й минуте преподнёс сенсацию в матче соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!