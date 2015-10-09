Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 08:39
 

Драматичным камбэком с пенальти обернулся матч "Реал" - "Ман Сити" в ЛЧ

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. ©ФК "Реал Мадрид"

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от английского "Манчестер Сити" — 1:2, причём все три мяча были забиты ещё до перерыва, передают Vesti.kz.

Хозяева начали активнее и на 28-й минуте вышли вперёд: бразильский вингер Родриго Гоэс, получив передачу на скорости, прорвался в штрафную и хладнокровно пробил мимо голкипера, открыв счёт и взорвав трибуны "Сантьяго Бернабеу".

Но преимущество "сливочных" продержалось недолго — уже на 35-й минуте англйиский защитник Нико О’Райли воспользовался неразберихой у ворот мадридцев после углового и точным ударом с нескольких метров сравнял результат. Концовка первого тайма осталась за гостями: на 43-й минуте норвежский форвард Эрлинг Холанд уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый нижний угол и полностью перевернув ход встречи.

Во второй половине "королевский клуб" много атаковал, пытался вскрыть оборону англичан через фланги и быстрые комбинации, однако "горожане" действовали предельно организованно, грамотно разрушая попытки мадридцев навязать высокий темп. Концовка матча прошла под давлением хозяев, но по-настоящему опасных моментов им создать так и не удалось, и команда Хосепа Гвардиолы довела игру до победы.

Этот результат серьёзно повлиял на положение команд в таблице: "Манчестер Сити" благодаря трём очкам ворвался на четвёртую строчку, набрав 13 баллов, тогда как "Реал" откатился на седьмое место с 12 очками и теперь рискует осложнить себе борьбу за выход в плей-офф.

Ранее в рамках тура неожиданным исходом с шестью голами обернулся матч "Карабах" - "Аякс"; а забитый мяч на 90-й минуте преподнёс сенсацию в матче соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

