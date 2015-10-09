Гол на 90-й минуте преподнёс сенсацию в матче соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов

В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов датский "Копенгаген" на выезде одержал победу над испанским "Вильярреалом" — 3:2, решив исход в самом конце встречи, передают Vesti.kz.

Гости начали активно и открыли счёт уже на 2-й минуте благодаря точному удару нападающего Мохамеда Эльюнусси. После перерыва игра оживилась: на 47-й минуте полузащитник Санти Комесанья восстановил равновесие, но уже через минуту форвард Элиас Ашури вновь вывел гостей вперёд.

Испанская команда сумела ответить: на 56-й минуте нападающий Танитолууа Олувасеи довёл счёт до 2:2. Однако на 90-й минуте датчане вырвали победу — решающий мяч записал на свой счёт форвард Андреас Корнелиус.

Победа позволила гостям подняться на 24-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Вильярреал" после очередного поражения остаётся на предпоследней, 35-й позиции с одним набранным баллом.

Отметим, что "Копенгаген" клуб является соперником алматинского "Кайрата" на основном этапе главного еврокубка. Команды встречались 26 ноября в Дании в рамках пятого тура — тогда хозяева победили со счётом 3:2. У "Кайрата" свои первые голы в основном этапе забили 20-летний полузащитник Олжас Байбек и 17-летний форвард Дастан Сатпаев.

