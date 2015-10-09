Именитый клуб решил судьбу "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский "Кайрат" переместился на последнее, 36-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после неожиданной победы амстердамского "Аякса" в Баку над "Карабахом" (4:2).

Таким образом, "Аякс", набрав три очка, поднялся на 34-е место с 36-го, а команда Рафаэля Уразбахтина, имеющая один балл, теперь замыкает таблицу.

Алматинцы по дополнительным показателям уступают испанскому "Вильярреалу", у которого тоже одно очко и 35-е место.

Лидирует в турнирной таблице лондонский "Арсенал", с которым алматинцы сыграют в Лондоне 28 января в рамках последнего тура общего этапа. "Канониры" набрали 18 очков из 18 возможных.

Второе место у "Баварии" (15 баллов), а замыкает топ-3 ПСЖ, у которого 13 очков.

В следующем туре "Кайрат" сыграет в Астане с бельгийским "Брюгге". Матч пройдет 20 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!