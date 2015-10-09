Последний соперник "Кайрата" учинил разгром и сохранил лидерство в Лиге чемпионов

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" уверенно разобрался с бельгийским "Брюгге", одержав выездную победу со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Команда Микела Артеты контролировала ход встречи с первых минут и уже на 25-й минуте вышла вперёд — вингер Чуквунонсо Мадуэке завершил быструю атаку и открыл счёт. Сразу после перерыва англичане удвоили преимущество: всё тот же Мадуэке оформил дубль на 47-й минуте, воспользовавшись несогласованностью обороны хозяев. Спустя девять минут "канониры" развили своё преимущество — бразильский нападающий Габриэль Мартинелли точным ударом довёл счёт до крупного и окончательно снял вопросы о победителе.

"Брюгге" пытался навязать борьбу, но был заметно слабее в темпе и интенсивности, а "Арсенал" уверенно довёл матч до победы, не позволив сопернику создать переломных эпизодов. Благодаря этому успеху лондонцы стали единоличными лидерами турнирной таблицы, набрав максимум — 18 очков. "Брюгге" же продолжает оставаться в нижней части, занимая 31-е место с четырьмя баллами.

Особый интерес этот результат вызывает в Казахстане: именно "Арсенал" станет последним соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Их очная встреча запланирована на ночь с 28 на 29 января и пройдёт в Лондоне (Великобритания), где казахстанскому клубу придётся столкнуться с одним из самых мощных и стабильных коллективов текущего розыгрыша.

Ранее в рамках тура главного еврокубка "Карабах" и "Аякс" выдали зрелищный и динамичный поединок - встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 4:2; датский "Копенгаген" на 90-й минуте вырвал три очка против испанского "Вильярреала" (3:2); мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от английского "Манчестер Сити" — 1:2; а "Атлетик" из Бильбао неожиданно сыграл в нулевую ничью с французским "Пари Сен-Жермен".

Камбэки "Баварии", "Атлетико" и "Барсы" и фиаско "Челси": главное в Лиге чемпионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!