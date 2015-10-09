Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Последний соперник "Кайрата" учинил разгром и сохранил лидерство в Лиге чемпионов

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" уверенно разобрался с бельгийским "Брюгге", одержав выездную победу со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

Команда Микела Артеты контролировала ход встречи с первых минут и уже на 25-й минуте вышла вперёд — вингер Чуквунонсо Мадуэке завершил быструю атаку и открыл счёт. Сразу после перерыва англичане удвоили преимущество: всё тот же Мадуэке оформил дубль на 47-й минуте, воспользовавшись несогласованностью обороны хозяев. Спустя девять минут "канониры" развили своё преимущество — бразильский нападающий Габриэль Мартинелли точным ударом довёл счёт до крупного и окончательно снял вопросы о победителе.

"Брюгге" пытался навязать борьбу, но был заметно слабее в темпе и интенсивности, а "Арсенал" уверенно довёл матч до победы, не позволив сопернику создать переломных эпизодов. Благодаря этому успеху лондонцы стали единоличными лидерами турнирной таблицы, набрав максимум — 18 очков. "Брюгге" же продолжает оставаться в нижней части, занимая 31-е место с четырьмя баллами.

Особый интерес этот результат вызывает в Казахстане: именно "Арсенал" станет последним соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Их очная встреча запланирована на ночь с 28 на 29 января и пройдёт в Лондоне (Великобритания), где казахстанскому клубу придётся столкнуться с одним из самых мощных и стабильных коллективов текущего розыгрыша.

Ранее в рамках тура главного еврокубка "Карабах" и "Аякс" выдали зрелищный и динамичный поединок - встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 4:2; датский "Копенгаген" на 90-й минуте вырвал три очка против испанского "Вильярреала" (3:2); мадридский "Реал" потерпел домашнее поражение от английского "Манчестер Сити" — 1:2; а "Атлетик" из Бильбао неожиданно сыграл в нулевую ничью с французским "Пари Сен-Жермен".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

