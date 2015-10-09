Сенсацией завершился матч действующего победителя Лиги чемпионов

В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов испанский "Атлетик" из Бильбао сыграл в нулевую ничью с французским "Пари Сен-Жермен", несмотря на ощутимое игровое преимущество гостей, передают Vesti.kz.

Парижане владели мячом 72 процента времени, нанесли 18 ударов, из которых пять пришлись в створ, тогда как баски ответили лишь девятью ударами и одним точным попаданием в рамку. Главным действующим лицом встречи стал голкипер "Атлетика" и сборной Испании Унай Симон, неоднократно выручавший свою команду и фактически обеспечивший ей ничейный исход.

После этого результата ПСЖ поднялся на третье место в турнирной таблице, имея 13 очков, тогда как "Атлетик" идёт 28-м, набрав пять баллов.

Важно отметить, что парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов: в финале прошлого сезона команда разгромила миланский "Интер" со счётом 5:0, оформив крупнейшую победу в истории решающего матча турнира.

Ранее в рамках шестого тура ЛЧ неожиданным исходом с шестью голами обернулся матч "Карабах" - "Аякс"; а забитый мяч на 90-й минуте преподнёс сенсацию в матче соперника "Кайрата".

