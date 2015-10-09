Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Звёзды "Олимпиакоса" играли и забивали на "Астана Арене": кто они?

Звёзды "Олимпиакоса" играли и забивали на "Астана Арене": кто они? Роман Яремчук и Александр Марочкин. Фото: КФФ©

В сегодняшнем матче Лиги чемпионов против "Кайрата" за "Олимпиакос" могут сыграть два футболиста, которые уже проявляли себя на стадионе "Астана Арена". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их опыте в столице Казахстана.

В заявку вошли два игрока, которые в прошлом приезжали сюда, но зато нет единственного игрока "Олимпиакоса", который уже играл за этот клуб на "Астана Арене" против "Астаны" в Лиге Европы 2016/17Панайотиса Рецоса. Капитан греков получил травму, поэтому не приехал в Казахстан.


Игроки "Олимпиакоса" играли и забивали в Астане

Если говорить в хронологическом порядке, то начнём с 30-летнего вингера Желсона Мартинша. Экс-игрок сборной Португалии приезжал в Астану в феврале 2018 года, когда играл за родной "Спортинг" против "Астаны" в раунде плей-офф Лиги Европы.

Желсон вышел на поле в стартовом составе, а на 50-й минуте забил гол, выведя лиссабонцев вперёд. В итоге он помог своей команде одержать волевую победу со счётом 3:1. А вот в ответной встрече, через неделю, Мартинш уже не играл, и без него команды сыграли 3:3.

В тот же день в Астане мог сыграть и другой португалец, ныне играющий за "Олимпиакос" - Даниэл Поденсе. Однако тогдашний полузащитник "Спортинга" получил перелом ноги, из-за которого пропустил несколько месяцев, в том числе битвы с "Астаной". Но в этот раз в Казахстан игрок прилетел, и он готов играть.

Вот видео гола Желсона в ворота "Астаны":

30-летний украинский нападающий Роман Яремчук тоже выступал на этом стадионе. В сентябре 2021 года он приезжал в столицу нашей страны вместе со сборной Украины. Они играли выездной матч против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022.

Уже на второй минуте Яремчук открыл счёт, поразив ворота Стаса Покатилова прицельным дальним ударом. На 59-й минуте форвард ушёл на замену при том же счёте 1:0 в пользу его команды. В итоге сборные выдали огненную концовку и завершили встречу вничью - 2:2.

За полгода до этого Яремчук неплохо сыграл и в домашней игре с Казахстаном (1:1), где отметился единственным голом своей команды.

Вот гол Яремчука в ворота сборной Казахстана на "Астана Арене":

Будем надеяться, что сегодня Мартиншу и Яремчуку не удастся вновь зажечь свои фамилии на табло "Астана Арены". Матч "Кайрат" - "Олимпиакос" начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

В текущем сезоне Мартинш провёл 14 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых забил один гол. А у Яремчука три точных удара в девяти встречах.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 724 человек

