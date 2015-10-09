Звёзды "Олимпиакоса" играли и забивали на "Астана Арене": кто они?

В сегодняшнем матче Лиги чемпионов против "Кайрата" за "Олимпиакос" могут сыграть два футболиста, которые уже проявляли себя на стадионе "Астана Арена". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их опыте в столице Казахстана.

В заявку вошли два игрока, которые в прошлом приезжали сюда, но зато нет единственного игрока "Олимпиакоса", который уже играл за этот клуб на "Астана Арене" против "Астаны" в Лиге Европы 2016/17 - Панайотиса Рецоса. Капитан греков получил травму, поэтому не приехал в Казахстан.

Игроки "Олимпиакоса" играли и забивали в Астане

Если говорить в хронологическом порядке, то начнём с 30-летнего вингера Желсона Мартинша. Экс-игрок сборной Португалии приезжал в Астану в феврале 2018 года, когда играл за родной "Спортинг" против "Астаны" в раунде плей-офф Лиги Европы.

Желсон вышел на поле в стартовом составе, а на 50-й минуте забил гол, выведя лиссабонцев вперёд. В итоге он помог своей команде одержать волевую победу со счётом 3:1. А вот в ответной встрече, через неделю, Мартинш уже не играл, и без него команды сыграли 3:3.

В тот же день в Астане мог сыграть и другой португалец, ныне играющий за "Олимпиакос" - Даниэл Поденсе. Однако тогдашний полузащитник "Спортинга" получил перелом ноги, из-за которого пропустил несколько месяцев, в том числе битвы с "Астаной". Но в этот раз в Казахстан игрок прилетел, и он готов играть.

Вот видео гола Желсона в ворота "Астаны":

30-летний украинский нападающий Роман Яремчук тоже выступал на этом стадионе. В сентябре 2021 года он приезжал в столицу нашей страны вместе со сборной Украины. Они играли выездной матч против сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022.

Уже на второй минуте Яремчук открыл счёт, поразив ворота Стаса Покатилова прицельным дальним ударом. На 59-й минуте форвард ушёл на замену при том же счёте 1:0 в пользу его команды. В итоге сборные выдали огненную концовку и завершили встречу вничью - 2:2.

За полгода до этого Яремчук неплохо сыграл и в домашней игре с Казахстаном (1:1), где отметился единственным голом своей команды.

Вот гол Яремчука в ворота сборной Казахстана на "Астана Арене":

Будем надеяться, что сегодня Мартиншу и Яремчуку не удастся вновь зажечь свои фамилии на табло "Астана Арены". Матч "Кайрат" - "Олимпиакос" начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

В текущем сезоне Мартинш провёл 14 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых забил один гол. А у Яремчука три точных удара в девяти встречах.

