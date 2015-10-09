Капитан "Олимпиакоса" готов к битве с "Кайратом": Астана стала для него особенным местом

Уже на следующей неделе, 9 декабря, на "Астана Арене" пройдёт матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". Греческий клуб уже имеет опыт выступлений на этом стадионе в еврокубках, причём в их составе есть игрок, который участвовал в игре девятилетней давности. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нём подробнее.

Вообще казахстанские и греческие клубы пересекаются в основных турнирах еврокубков в третий раз. В 2013 году в группе Лиги Европы друг с другом встречались карагандинский "Шахтёр" и ПАОК. К сожалению, горняки проиграли и в гостях (1:2), и в домашней игре на "Астана Арене" (0:2).

В 2016 году всё в той же Лиге Европы уже "Астана" билась с греками, но на сей раз - с "Олимпиакосом". В гостях столичные проиграли со счётом 1:4, а дома добыли ничью - 1:1. На гол Джордже Деспотовича гости ответили точным ударом Себы.

Капитан "Олимпиакоса" уже играл в Астане в еврокубках

Лидером на поле и в раздевалке "Олимпиакоса" является их 27-летний защитник Панайотис Рецос. На сегодняшний день он капитан команды, и для него это большая честь, как для воспитанника клуба.

В 2017 году, в возрасте 19 лет, он был продан греками в леверкузенский "Байер" за 17,5 миллиона евро. На протяжении пяти лет он принадлежал немцам, но заиграть в команде так и не сумел. Зато съездил в аренду в "Шеффилд Юнайтед" и "Сент-Этьен", а в 2022-м подписал контракт с итальянской "Вероной".

Летом того же года вернулся в "Олимпиакос" на правах аренды, а спустя год подписал полноценный контракт с красно-белыми. В итоге Рецос проводит уже четвёртый сезон подряд в родном клубе.

В сезоне 2016/17 18-летний Панайотис дебютировал в еврокубках. Первый матч в основной сетке Лиги Европы он провёл именно с "Астаной". Ту домашнюю игру "Олимпиакос" выиграл со счётом 4:1, а Рецос отыграл встречу целиком.

Уже спустя две недели он вновь провёл полный матч с "Астаной", но уже на "Астана Арене". Так что, для нынешнего капитана "Олимпиакоса" эти матчи были особенными, и он наверняка хорошо их помнит.

Спустя девять лет в составе греческого клуба не осталось никого, кроме Рецоса, кто играл с "Астаной" в Лиге Европы 2016/17.

В текущем сезоне защитник сборной Греции Рецос провёл 16 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и заработал одно предупреждение. Во всех пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов он вышел в старте, и только один раз был заменён в концовке игры.

В противостоянии с "Кайратом" тренерский штаб "Олимпиакоса" наверняка задействует связку центральных защитников Рецос - Лоренцо Пирола с первых минут. Поэтому с огромной долей вероятности Панайотис вновь сыграет на "Астана Арене" в еврокубках, спустя девять лет.

Фото: ФК "Астана"©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!