Дерби, еврокубки и сборная: 5 побед Кирилла Кекера, которые мы запомним

Сегодня футбольный мир Казахстана уже с утра был шокирован ужасной новостью - ушёл из жизни известный отечественный специалист и бывший футболист Кирилл Кекер. Тренеру было 46 лет. Корреспондент Vesti.kz вспоминает самые яркие победы, которые Кирилл Сергеевич добился на тренерском мостике.

Когда с утра стали появляться новости о смерти Кирилла Сергеевича, верить в них не хотелось. Казалось, что это невозможно. Всего пару недель назад он добивался результата с юношеской сборной Казахстана до 19 лет и подводил промежуточные итоги своей команды в различных интервью. Но жизнь непредсказуема, и никогда не знаешь, что тебя ждёт завтра.

Так и не стало известного тренера Кекера. Врачи боролись за его жизнь в реанимации после того, как оторвался тромб. Но спасти его так и не удалось...

Кирилл Сергеевич всё ещё был относительно молодым тренером, и его ждала большая карьера в будущем. В тренерстве он был чуть более десяти лет, но много времени работал с молодёжью либо на второстепенных ролях в тренерском штабе.

В этом материале мы вспомнили наиболее яркие победы Кекера-тренера, которых он добился как на клубном уровне, так и на международном.

Проход "Маккаби" в квалификации Лиги чемпионов

В июне 2021 года Кирилл Сергеевич впервые возглавил "Кайрат", сменив на посту главного тренера Алексея Шпилевского. Уже через три недели его ждал еврокубковый дебют в квалификации Лиги чемпионов против израильского "Маккаби Хайфа". В гостях с этим соперником была добыта ничья - 1:1.

14 июля состоялся ответный матч в Алматы, где "Кайрату" нужна была победа для выхода во второй раунд. И её подопечные Кекера добились. В первом тайме гол забил Вагнер Лав, во втором - Айбол Абикен. В итоге 2:0 и 3:1 по сумме двух встреч, так Кирилл Сергеевич впервые добился победы в еврокубках и вывел "Кайрат" в следующий этап.

Последняя еврокубковая победа Кекера

Ровно спустя неделю "Кайрат" вышел на стартовую игру второго квалификационного раунда - дома против сербской "Црвены Звезды". Соперники по праву считались фаворитами, но перед своими болельщиками алматинцы не упали в грязь лицом.

Несмотря на раннюю вынужденную замену из-за травмы Небойши Косовича, хозяевам удалось уйти на перерыв при положительном счёте 1:0 - забил Хосе Канте. Во втором тайме защитник "Кайрата" Дино Миканович отметился автоголом, но в итоге команда всё же добыла победу, когда на 79-й минуте с передачи вышедшего на замену Яна Вороговского забил Маки Баньяк - 2:1!

К сожалению, это была последняя еврокубковая победа в тренерской карьере Кекера... Далее последовал разгром от "Црвены Звезды" в Белграде (0:5), затем вылет от "Алашкерта" из квалификации Лиги Европы, а после и отставка. Через год Кирилл Сергеевич вновь был у руля команды, но тогда "Кайрат" проиграл в квалификации Лиги конференций венгерской "Кишварде".

Разгром "Астаны" на её же поле

В апреле 2023 года "Кайрат" одержал одну из знаковых для болельщиков побед в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), не оставив шансов "Астане" на её же поле. В шестом туре в столице всё закончилось со счётом 3:0 в пользу гостей из Алматы.

В тот день команда Кекера была на порядок лучше коллектива Григория Бабаяна. Дубль оформил Жоао Пауло, ещё один гол забил вышедший на замену Дмитрий Сергеев.

"Если взять сегодняшний наш состав, то Устименко, 2000 года рождения, Ткаченко - 2003-го, Касабулат - 2002-го, Арад - молодой игрок, приехавший в "Кайрат" за прогрессом, Кургин - 2002-го, Садыбеков - 2002-го, Крачковский - 2002-го, Ульшин - 2000-го, Швырёв - 2001-го. Это молодые игроки, которым нужно время, у них нет даже 50 матчей в премьер-лиге. Они стараются преодолевать трудности, не всегда всё получается, но это нормально. Мы не боимся доверять им в больших матчах. Где им доверять, если не здесь и сейчас?", - говорил после матча Кекер.

Супер-замены в сложнейшем матче в Костанае

Уже через тур "Кайрат" ждал ещё один серьёзный выездной матч - проверка в гостевом противостоянии с "Тоболом". Игра получилась нервной, ведь уже на десятой минуте алматинцы пропустили, а в середине первого тайма из-за травмы команда потеряла Егора Ткаченко.

В перерыве Кирилл Сергеевич выпустил на замену Артура Шушеначева, которому хватило менее девяти минут, чтобы сравнять счёт. Спустя ещё 20 минут "Кайрат" вышел вперёд усилиями Пауло, но в конце основного времени матча Ислам Чесноков вновь восстановил равенство на табло.

Однако "Кайрат" и Кекера ничья не устраивала, поэтому на пятой добавленной минуте победу команде принёс другой игрок, которого тренер выпустил на замену - всё тот же Сергеев, отличившийся и в матче с "Астаной".

Сенсация в квалификации юношеского Евро

Во второй половине 2023 года и на старте 2024-го крупных успехов у Кекера было меньше, можно вспомнить разве что минимальную победу над "Астаной" в августе 2023-го (1:0). В конце апреля 2024-го он покинул "Кайрат", а в конце августа возглавил "Ордабасы", который тренировал до окончания сезона-2024.

В 2025 году Кекер стал тренировать юношескую сборную Казахстана до 19 лет. В сентябре случились победы в товарищеских матчах против ОАЭ (5:1) и Шотландии (2:1), но самый крупный успех ждал команду в ноябре, когда стартовал отборочный цикл чемпионата Европы.

Сборная Казахстана сумела преподнести сенсацию, обыграв сверстников из Ирландии со счётом 1:0. Гол забил юный талант из "Кайрата" Азамат Туякбаев, а в составе также были Шерхан Калмурза, Исмаил Бекболат и другие перспективные футболисты. Это и есть последняя победа Кирилла Сергеевича в роли тренера...

После этого были минимальное поражение от Нидерландов (1:2) и ничья с Кипром (1:1). Последняя игра с Кекером во главе команды состоялась 18 ноября, за 13 дней до его смерти...

Отметим, что Кекер - уроженец Бишкека (Кыргызстан). В прошлом он играл на позиции центрального защитника, выступал в составе бишкекской, индийского, а также казахстанских. Всего в КПЛ провёл 214 матчей и забил 13 голов.

В качестве тренера трудился в клубе "Гефест", академии и молодёжной команде, а затем и в главном составе "Кайрата", в российском филиале "Кайрат-Москва", шымкентском "Ордабасы" и юношеской сборной Казахстана до 19 лет. В 2025 году руководил академии "Кайрата".

