Истерика и ставки. Тренер "Кайрата" оценил разгромную победу над "Астаной"

Наставник алматинского "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал исход встречи своей команды в рамках шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). На выезде его подопечные обыграли "Астану" (3:0), передают Vesti.kz.
Мячи в ворота хозяев на "Астана Арене" в этот вечер забили бразильский форвард "Кайрата" Жоао Пауло, оформивший дубль, и Дмитрий Сергеев. Игрокам столичного клуба так и не удалось сравнять счет вплоть до финального свистка.
- В первую очередь, сейчас много эмоций: это дерби, наши матчи всегда складываются непросто. Я хочу поздравить наших игроков, которые приняли и воплотили идею тренерского штаба. Это их победа, это их положительная реакция на то, что произошло в Алматы. Я рад, что молодые игроки развиваются и прогрессируют. В прошлом году было много истерики и критики по поводу наших матчей с "Астаной". Хочу сказать, что мы растем и развиваемся, двигаемся вперед. В моем понимании сегодня победил здравый смысл.
- Мы видели, что вам со второго яруса подсказывал по рации тренер-аналитик. Часто ли вы такое практикуете?
- Спасибо, что задали этот вопрос! Сейчас много истерики... Много людей, которые не разбираются в футболе, считают, что какие-то люди нам советы дают через рацию. Я практикую такой метод еще с 2018 года, когда я работал в "Кайрат-Жастар". Сейчас, чтобы вы понимали, у нас наверху сидит тренер-аналитик, и мы с ним обмениваемся мнением, это нормальная история. Да, у нас пока нет сверхвозможностей, но то, что у нас есть, мы этим пользуемся.
- В сборной Казахстана в последнем отборе не было ни одного игрока вашего клуба. Как думаете, почему?
- Я уже отвечал на этот вопрос. Во-первых, я никого не буду рекомендовать, ведь у сборной есть свои тренеры. То, что я вижу, в моем понимании, в сборной должно быть больше игроков "Кайрата". Надеюсь, что в июне в сборной появятся наши футболисты.
- Сегодня мы увидели немного другую тактическую схему...
- В каждой игре мы забьем гол, я в этом уверен. Если посмотреть прошлый год, то единственный матч при мне, в котором не забили, это был матч с "Астаной" (0:4). Но у нас возникали некоторые сложности. Мы пропускали из-за индивидуальных и групповых ошибок. Нам сегодня хотелось удивить соперника, нейтрализовать его сильные стороны. Это был первый раз, когда мы подстроились под соперника.
- Как оцените судейство? Они заслужили работать на такой игре?
- Давайте не будем говорить о судействе на эмоциях. Я считаю, что судьи все люди, и могут где-то ошибаться. Если судей поставили на игру, значит они достойны работать на нем. Если посмотрим запись игры, то оценка будет более объективная.
- Видели ли вы, что один из болельщиков поставил на "Астану" в этом матче полтора миллиона тенге?
- Я не видел. Вы поймите, нам нужно повышать культуру боления. У нас как получается, если тренер выиграл, то он молодец, проиграл - аут. Я слышал в нескольких городах, как болельщики кричали: "Выиграйте, я пять тысяч поставил". Но это их проблемы. Никто бы из вас, да и мы, не сказали бы сегодня, что победили бы со счетом 3:0, хоть мы и хотели выиграть, но предсказать это мы не могли. Вы ставите свои деньги и хотите выиграть что-то виртуальное. У меня таких проблем нет.
- Почему нет Шушеначева? И что скажете по игре Крачковского?
- Артур - очень важный игрок. Это было связано с выбором нападающих, которые нужны были именно сегодня. Никаких проблем у нас с ним нет и быть не может. Он - футболист, выполняющий свои обязательства, а у меня, как у тренера, есть право на выбор состава. На сегодняшнюю игру мы выбрали в старт Пауло и Швырева. Что касается Крачковского, если вы понимаете, то, что делает "Кайрат", то мы хотим брать молодых игроков и в дальнейшем монетизировать. Антон - потрясающий футболист, который проделывает большой объем работы и на котором клуб хочет заработать. Если взять сегодняшний наш состав, то Устименко, 2000 года рождения, Ткаченко, 2003-го, Касабулат, 2002-го, Офри - молодой игрок, приехавший в "Кайрат" за прогрессом, Кургин, 2002-го, Садыбеков, 2002-го, Крачковский ,2002-го, Ульшин, 2000-го, Швырев, 2001-го. Это молодые игроки, которым нужно время, у них нет даже 50 матчей в премьер-лиге. Они стараются преодолевать трудности, не всегда все получается, но это нормально. Мы не боимся доверять им в больших матчах. Где им доверять, если не здесь и сейчас?
Это третья победа "Кайрата" в сезоне, и теперь у команды 11 набранных баллов. Что касается "Астаны", то коллектив потерпел второе поражение в этой кампании - у них по-прежнему 12 очков.
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