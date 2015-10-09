Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба

  Комментарии

Экс-игрок сборной Казахстана за 178 миллионов заинтересовал два клуба Арман Кенесов (справа). ©КФФ

Полузащитник павлодарского "Иртыша" Арман Кенесов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Активный интерес к Кенесову

25-летний хавбек провёл вторую половину прошлого сезона в "Иртыше" на правах, помогая команде из первой лиги вернуться в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ). За 14 матчей он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Его основной клуб — столичная "Астана", как отмечается, сталкивающаяся с финансовыми трудностями.

Кто претендует на трансфер

По информации источника, интерес к полузащитнику проявляют несколько клубов КПЛ, среди которых "Актобе" и семейский "Елимай". В то же время "Иртыш" планирует сохранить одного из лидеров состава для выступления в следующем сезоне.

Карьера и стоимость

За свою профессиональную карьеру Кенесов успел поиграть за кызылординский "Кайсар", российский "СКА-Хабаровск", "Актобе" и "Астану". За сборную Казахстана хавбек провёл четыре матча. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро (около 178,2 миллиона тенге).

