"Барселона" лишилась игрока за 26 миллиардов

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не поможет команде в матче 19-го тура Ла Лиги против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Как сообщили в пресс-службе каталонцев, 28-летний хавбек выбыл из заявки на сегодняшнюю игру из-за болезни и не сможет выйти на поле.

Встреча "Барселона" — "Атлетико" пройдёт сегодня, 2 декабря, на "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Казахстана.

Стоимость де Йонга составляет 45 миллионов евро (26,4 миллиарда тенге).

