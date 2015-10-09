Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 09:52
 

Ушёл из жизни руководитель Академии "Кайрата" и бывший тренер Кирилл Кекер

  Комментарии

Поделиться
Ушёл из жизни руководитель Академии "Кайрата" и бывший тренер Кирилл Кекер Кирилл Кекер. Фото: ©ФК "Кайрат"

Сегодня в возрасте 46 лет скоропостижно ушёл из жизни руководитель Академии ФК "Кайрат" Кирилл Кекер, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Сегодня в возрасте 46 лет скоропостижно ушёл из жизни руководитель Академии ФК "Кайрат" Кирилл Кекер, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы "Кайрата" и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола.

Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить.

В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду жёлто-чёрных. В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

ФК "Кайрат" выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера", - говорится в заявлении команды.

Напомним, что игровая карьера Кекера прошла в таких клубах, как "Сункар", "Восток", "Окжетпес", "Кызылжар", "Есиль-Богатырь", СКНГ-Гвардия (Кыргызстан).

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!