Ушёл из жизни руководитель Академии "Кайрата" и бывший тренер Кирилл Кекер

Сегодня в возрасте 46 лет скоропостижно ушёл из жизни руководитель Академии ФК "Кайрат" Кирилл Кекер, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы "Кайрата" и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола.

Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить.

В разные годы он занимал ключевые позиции в структуре клуба. С 2022 по 2024 годы возглавлял основную команду жёлто-чёрных. В 2025 году руководил академией и одновременно работал с юношеской сборной Казахстана U-19, продолжая формировать новое поколение казахстанских футболистов.

ФК "Кайрат" выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера", - говорится в заявлении команды.

Напомним, что игровая карьера Кекера прошла в таких клубах, как "Сункар", "Восток", "Окжетпес", "Кызылжар", "Есиль-Богатырь", СКНГ-Гвардия (Кыргызстан).

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким.

