Испания
Катастрофа для "Барсы": Кейн ответил отказом и выбрал другой клуб

Катастрофа для "Барсы": Кейн ответил отказом и выбрал другой клуб

"Барселона" получила серьезный удар по трансферным планам. Харри Кейн отклонил возможность перейти в каталонский клуб летом 2026 года, передают Vesti.kz

Как пишет Don Balon, "сине-гранатовые" рассматривали нападающего как идеального наследника Роберта Левандовски, который покинет клуб по окончании контракта. У Кейна существует опция выкупа за 65 миллионов евро, но сам футболист дал понять, что не собирается покидать "Баварию".

Более того, Кейн готов продлить контракт с мюнхенцами, что окончательно закрывает для "Барсы" вариант с его подписанием.

После отказа английской звезды клуб вынужден менять стратегию. Главным кандидатом на позицию нового форварда теперь называют Хулиана Альвареса из "Атлетико", однако его трансфер оценивается дороже,  примерно в 90 миллионов евро, и Диего Симеоне не хочет отпускать игрока.

В клубе продолжают рассматривать альтернативы, включая Беньямина Шешко, Душана Влаховича и несколько вариантов из АПЛ, но отказ Кейна заставляет "Барсу" начинать поиски заново.


Конфликт в "Реале" напомнил историю разрыва Месси с тренером "Барселоны"

Напомним, что "Барселона" начала переговоры с сыном клубной легенды. Совсем недавно он огорчил сборную Казахстана.

