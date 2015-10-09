Конфликт в "Реале" напомнил историю разрыва Месси с тренером "Барселоны"

В "Реале" наблюдается напряжённость между главным тренером Хаби Алонсо и бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Сравнения с прошлым конфликтом Луиса Энрике и Лионеля Месси в "Барселоне" не случайны: в обоих случаях сталкиваются два сильных лидерства, разные взгляды на игру и атмосфера в раздевалке постепенно ухудшается, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

История Луиса Энрике и Месси

Луис Энрике и Месси сотрудничали особенно активно в сезонах-2014/15 и 2015/16, когда команда добилась исторического требла (Ла Лига, Кубок Испании и Лига чемпионов). Несмотря на спортивные успехи, их личные отношения стали прохладными — на первой тренировке после январских каникул 2015 года произошёл словесный конфликт между ними, связанный с разногласиями по подходу к тактике и лидерству в команде. Этот эпизод стал переломным моментом: хотя команда продолжала выигрывать титулы, прямое общение между Энрике и Месси практически прекратилось.

Алонсо и Винисиус: повторение сценария

Конфликт в "Реале" обострился в эль-класико, когда Алонсо заменил Винисиуса на 80-й минуте при счёте 2:1. С тех пор отношения между ними стали прохладными: агрессия, напряжённые взгляды и многое другое. Винисиус привык быть центральной фигурой проекта, как при Карло Анчелотти, тогда как Алонсо распределяет полномочия более строго и сбалансированно.

История показывает, что даже спортивные успехи не всегда могут снять внутренние конфликты. В "Реале" противостояние между тренером и игроком остаётся открытым, и клуб следит за развитием ситуации.

Ранее Хаби Алонсо объяснил, почему матч "Реала" обернулся сенсацией в Ла Лиге, а мадридский клуб не смог подписать знакомого Мбаппе и выбрал других игроков.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!