Хаби Алонсо объяснил, почему матч "Реала" обернулся сенсацией

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал потерю очков в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги против "Жироны", передают Vesti.kz.
"В течение сезона бывают разные фазы. В начале у нас были отрезки, когда на выезде мы показывали стабильную игру. В последних матчах тоже были такие моменты… Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше, чем в первом. Нам удалось отыграться. Команда проявила характер, чтобы восстановиться после 0:1. У нас было три-четыре очень хорошие возможности забить второй гол и выиграть. Нужно продолжать соответствовать требованиям, которые предъявляет "Реал". Сезон очень длинный.
У меня нет никаких претензий к игрокам, потому что была реакция. Нужно сохранять единство, иметь необходимую самокритику и стремление выигрывать на выезде. При таком плотном календаре у нас много матчей. В эту среду у нас будет шанс реабилитироваться в Бильбао.
Нам не хватило большего количества минут, в которые мы могли бы доминировать. Этого мы и добиваемся. Нужно проанализировать, почему у нас это не получилось, почему мы не смогли играть так с самого начала.
В таблице ещё будет много изменений. Сейчас хороший момент, чтобы выиграть в Бильбао. Мы нуждаемся в этом и хотим этого", — приводит слова Алонсо Marca.
"Реал" после этой осечки не смог вернуть себе лидерство в турнирной таблице, расположившись с 33 очками на второй строчке и отстав на один пункт от "Барселоны". "Жирона" с 12 очками находится на 18-й позиции.
В следующем туре, 7 декабря, "Жирона" встретится на выезде с "Эльче", а "Реал" сыграет дома с "Сельтой".
