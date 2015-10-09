Сенсация лишила "Реал" лидерства в Ла Лиге

Мадридский "Реал" оступился в выездном матче 14-го тура испанской Ла Лиги с "Жироной", передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Монтиливи" в Жироне завершилась со счётом 1:1.

На гол Аззедина Унаи на 45-й минуте гости ответили точным ударом Килиана Мбаппе с пенальти на 67-й.

Таким образом, "Реал" не смог вернуть себе лидерство в турнирной таблице, расположившись с 33 очками на второй строчке и отстав на один пункт от "Барселоны". "Жирона" с 12 очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре, 7 декабря, "Жирона" сыграет на выезде с "Эльче", а "Реал" примет дома "Сельту".

