"Реал" не смог подписать знакомого Мбаппе и выбрал других игроков

Мадридский "Реал" официально отказался от подписания Ибраимы Конате из "Ливерпуля", несмотря на желание Килиана Мбаппе по этому трансферу в июне 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Мбаппе настаивал на трансфере

Француз несколько месяцев предлагал клубу трансфер Конате и лично убеждал игрока во время сборов сборной Франции.

Конате сначала дождётся продления контракта

По информации Фабрицио Романо, Конате сначала дождётся нового предложения о продлении контракта от "Ливерпуля", прежде чем рассматривать трансферы в другие команды. Английский клуб рассчитывает удержать защитника, а сам игрок пока не оказывает давления на переход.

План Б "Реала": два варианта в обороне

В качестве альтернатив "Реал" рассматривает двух центральных защитников. Первый — Дайо Упамекано из "Баварии", соотечественник Мбаппе, который станет свободным агентом в 2026 году. Он подходит под модель доминирующего центрального защитника, которую ищет Хаби Алонсо, несмотря на некоторую нестабильность в больших матчах.

Второй вариант — перспективный испанец Хакобо Рамон, который выступает за "Комо" на правах аренды с опцией обратного выкупа. Его сезон в Италии привлёк внимание за зрелость, тактическую грамотность и уверенность в игре на втором этаже. Этот вариант позволит усилить ротацию обороны без крупных финансовых затрат.

"Реал" продолжает искать решения для усиления защитной линии, сочетая крупные трансферы и внутренние возможности, чтобы сохранить конкурентоспособность команды и выполнить пожелания Мбаппе.

