Испания
"Реал" не смог подписать знакомого Мбаппе и выбрал других игроков

"Реал" не смог подписать знакомого Мбаппе и выбрал других игроков

Мадридский "Реал" официально отказался от подписания Ибраимы Конате из "Ливерпуля", несмотря на желание Килиана Мбаппе по этому трансферу в июне 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Мбаппе настаивал на трансфере

Француз несколько месяцев предлагал клубу трансфер Конате и лично убеждал игрока во время сборов сборной Франции.

Конате сначала дождётся продления контракта

По информации Фабрицио Романо, Конате сначала дождётся нового предложения о продлении контракта от "Ливерпуля", прежде чем рассматривать трансферы в другие команды. Английский клуб рассчитывает удержать защитника, а сам игрок пока не оказывает давления на переход.

План Б "Реала": два варианта в обороне

В качестве альтернатив "Реал" рассматривает двух центральных защитников. Первый — Дайо Упамекано из "Баварии", соотечественник Мбаппе, который станет свободным агентом в 2026 году. Он подходит под модель доминирующего центрального защитника, которую ищет Хаби Алонсо, несмотря на некоторую нестабильность в больших матчах.

Второй вариант — перспективный испанец Хакобо Рамон, который выступает за "Комо" на правах аренды с опцией обратного выкупа. Его сезон в Италии привлёк внимание за зрелость, тактическую грамотность и уверенность в игре на втором этаже. Этот вариант позволит усилить ротацию обороны без крупных финансовых затрат.

"Реал" продолжает искать решения для усиления защитной линии, сочетая крупные трансферы и внутренние возможности, чтобы сохранить конкурентоспособность команды и выполнить пожелания Мбаппе.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

