Испания
Сегодня 14:55
 

"Барселона" начала переговоры с сыном легенды клуба. Недавно он огорчил сборную Казахстана

Руководство "Барселоны" приступило к переговорам с вингером сборной Нидерландов U-19 Шейном Клюйвертом о продлении контракта, передают Vesti.kz

По информации Фабрицио Романо, 18-летний игрок, считающийся одним из самых перспективных талантов "Барселоны Б", пока не принял окончательного решения по новому соглашению. Текущий контракт истекает уже следующим летом, поэтому каталонский клуб стремится ускорить процесс. 

Шейн Клюйверт присоединился к академии "Барселоны" в июле 2017 года, перейдя в статусе свободного агента из молодёжной структуры парижского "ПСЖ".

Примечательно, что недавно сын Патрика Клюйверта играл против сборной Казахстана U-19 в рамках отбора ЧЕ-2019. В очном матче Нидерланды одержали победу (2:1), а Шейн отметился голевой передачей. 

