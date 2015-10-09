В Италии заговорили о ярком таланте Дастана Сатпаева

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио высказался о форварде "Кайрата" Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

Один из самых заметных талантов в ЛЧ

"Дастан Сатпаев, центральный нападающий "Кайрата" из Алматы, - один из самых заметных талантов, проявившихся в Лиге чемпионов. В 17 лет он забил свой первый гол за сборную Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира против Бельгии (1:1) - гол, который вызвал настоящий восторг в стране. Празднование гола показало юношу, полностью осознающего свой путь.

В основной сетке Лиги чемпионов Сатпаев также забил свой первый гол, и случилось это в матче против "Копенгагена": Котарски промедлил с контролем мяча, Сатпаев воспользовался моментом, отобрал мяч и отправил его в пустые ворота.

Это был момент хладнокровия и смелости. И, что особенно важно, гол был ответом на гол Дадасона: два игрока 2008 года рождения, один против другого, оба забили в одном матче, словно будущее решило показать себя сразу во всей полноте", - говорится в тексте.

Ранее Фабрицио Романо сделал заявление о трансфере Сатпаева после исторического гола в Лиге чемпионов. Также стали известны планы "Челси" по казахстанскому футболисту.

