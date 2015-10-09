Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Ливерпуль" пообещал место в составе игроку "Реала" при трансфере

"Ливерпуль" под руководством Арне Слота сделал прямой намёк Родриго Гоэсу: бразилец может стать безоговорочным игроком основы, если согласится покинуть "Реал". Английский клуб стремится усилить и омолодить атакующую линию на фоне снижения результативности в этом сезоне, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Плохая динамика "Ливерпуля" и шанс для Родриго

Команда выступает нестабильно в Премьер‑лиге и Лиге чемпионов. Эффективность нападения снизилась, и клуб ищет варианты для добавления скорости, креатива и нестандартных решений в атаке.

Родриго не получил стабильного места в "Реале": в этом сезоне он провёл 20 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи — показатели ниже его привычного уровня. Постоянная смена позиции и отсутствие уверенности сделали его интересной целью для "Ливерпуля".


Цена, условия и роль в атаке

По информации источников, "Реал" может запросить около 50 миллионов евро за трансфер, с возможными бонусами. В "Ливерпуле" Слот видит Родриго на позиции правого вингера и атакующего полузащитника, где он сможет стать одним из ключевых элементов атаки вместе с другими игроками линии нападения.

Если сделка состоится, Родриго станет лидером атаки "Ливерпуля" и получит шанс проявить себя перед чемпионатом мира 2026 года.

