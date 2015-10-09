Футболист сборной Казахстана получил звонок из Европы

Футболист "Тобола" и сборной Казахстана Роман Асранкулов в интервью Meta-ratings.kz рассказал, что хочет попробовать свои силы за границей, передают Vesti.kz.

- Какова ситуация с вашим контрактом? Были предложения от других клубов?

- У меня есть контракт ещё на следующий сезон. Да, было пару клубов, которые мной интересовались из КПЛ.

- Правда, что на вас выходили клубы из России?

- Лично мне не звонили, но да, такое было. Напрямую мне звонили из Болгарии. Мы поговорили, я сказал, что у меня ещё есть год в "Тоболе", а дальше будет видно.

- Есть цели попробовать себя в Европе?

- Да, они определенно есть.

Отметим, что Асранкулов является воспитанником "Тобола". В национальную сборную начал вызываться с 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за костанайский клуб 18 матчей и забил один гол.

