Новичок КПЛ объявил о контракте с экс-игроком сборной Казахстана

Дмитрий Шмидт официально стал игроком "Алтая" из Усть-Каменогорска, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Шмидт — воспитанник Восточно-Казахстанского футбола. Карьеру он начинал в "Востоке", затем играл за "Акжайык", "Иртыш", "Елимай" и "Жетысу".

Также футболист выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

"Алтай" завоевал путёвку в казахстанскую премьер-лигу после победы над шымкентским "Онтустиком" и рассчитывает на опыт Дмитрия Шмидта в новом сезоне.

