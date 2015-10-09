Новичок КПЛ объявил о контракте с экс-игроком сборной Казахстана

Дмитрий Шмидт официально стал игроком "Алтая" из Усть-Каменогорска, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Шмидт — воспитанник Восточно-Казахстанского футбола. Карьеру он начинал в "Востоке", затем играл за "Акжайык", "Иртыш", "Елимай" и "Жетысу".
Также футболист выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана.
"Алтай" завоевал путёвку в казахстанскую премьер-лигу после победы над шымкентским "Онтустиком" и рассчитывает на опыт Дмитрия Шмидта в новом сезоне.
