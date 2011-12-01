|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
21
|
|
|
5
|
|1890
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
7
|
|
|
4
|
|586
|3 (6)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
24
|
|
|
3
|
2
|1794
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
1
|
|
|
|
|30
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
12
|
2+0
|
|
6
|
|976
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
2
|
|
|
1
|
|101
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
10
|
|
|
2
|
|886
|5 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
4
|
0+2
|
|
1
|
|315
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
22
|
|
|
2
|
|1605
|6 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
23
|
|
|
2
|
|2070
|2 (13)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Алтай См
|
3
|
|
|
|
|270
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Алтай См
|
25
|
2+2
|
|
3
|
1
|2121
|3 (6)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016
|Алтай См
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Акжайык
|
28
|
1+1
|
|
4
|
|2404
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|11
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Иртыш
|
28
|
|
|
4
|
|2306
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Иртыш
|
3
|
|
|
1
|
|270
|Вторая лига Казахстана 2018
|Иртыш-М
|
3
|
|
|
|
|270
|12 (21)
|Лига Европы 2018/19
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|165
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|180
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
32
|
0+1
|
|
4
|
|2872
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|180
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Иртыш
|
2
|
|
|
|
|180
|12 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
11
|
|
|
2
|
|957
|11 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Кызыл-Жар
|
24
|
|
|
7
|
|1999
|4 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Кызыл-Жар
|
7
|
1+0
|
|
2
|
|614
|1 (4)