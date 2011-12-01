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Футбол

Дмитрий Шмидт (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Кызыл-Жар зщ 15
Дата рождения
17 ноября 1993 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
74
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Восток-д

21

5

1890 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Восток

6 (6)
Кубок НФЛ 2011 Восток-д

7

4

586 3 (6)
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

1

180
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Восток

24

3

2

1794
Кубок Казахстана по футболу 2012 Восток

1

30
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Восток-д

12

2+0

6

976 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Восток

2

1

101 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Восток

1

90
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Восток-д

10

2

886 5 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

1

103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

4

0+2

1

315 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Восток

22

2

1605 6 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Восток

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2015 Восток

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Восток

23

2

2070 2 (13)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015 Восток

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2016 Алтай См

3

270 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Алтай См

25

2+2

3

1

2121 3 (6)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016 Алтай См

1

90
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Акжайык

28

1+1

4

2404 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Акжайык

1

11
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017 Акжайык

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2018 Иртыш

28

4

2306 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Иртыш

3

1

270
Вторая лига Казахстана 2018 Иртыш-М

3

270 12 (21)
Лига Европы 2018/19 Иртыш

2

165
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018 Иртыш

2

180
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

32

0+1

4

2872 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Иртыш

2

180
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Иртыш

2

180 12 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

11

2

957 11 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Кызыл-Жар

24

7

1999 4 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Кызыл-Жар

7

1+0

2

614 1 (4)
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