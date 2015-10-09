Прояснилось будущее японского футболиста, которого хотели подписать в Казахстане

28-летний левый японский защитник Ицуки Урата, который ранее вел переговоры с "Актобе", продолжит карьеру в Узбекистане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Несмотря на вероятность перехода в казахстанский клуб несколько недель назад, вариант с "красно-белыми" теперь исключен. Причина не связана со сменой руководства в "Актобе":

"Ицуки ждал нового предложения от "Бунедкора", и они выполнили требования. Поэтому от "Актобе" ничего не зависело", - сказал агент футболиста Виталий Ридлевич.

Остается открытым вопрос с другим защитником — Богданом Вэтэжелом. Игрок не исключает переход в другой клуб КПЛ, а его текущий контракт истекает уже в декабре.

Напомним, что в прошлом сезоне Урата провел 20 матчей и отметился четырьмя результативными действиями. До прихода в Ташкент он выступал за "Зарю", "Вараждин" и "Марибор".

