Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 23:59
 

Прояснилось будущее японского футболиста, которого хотели подписать в Казахстане

  Комментарии

Поделиться
Прояснилось будущее японского футболиста, которого хотели подписать в Казахстане ©instagram.com/itsurata_/

28-летний левый японский защитник Ицуки Урата, который ранее вел переговоры с "Актобе", продолжит карьеру в Узбекистане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

28-летний левый японский защитник Ицуки Урата, который ранее вел переговоры с "Актобе", продолжит карьеру в Узбекистане, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Несмотря на вероятность перехода в казахстанский клуб несколько недель назад, вариант с "красно-белыми" теперь исключен. Причина не связана со сменой руководства в "Актобе":

"Ицуки ждал нового предложения от "Бунедкора", и они выполнили требования. Поэтому от "Актобе" ничего не зависело", - сказал агент футболиста Виталий Ридлевич.

Остается открытым вопрос с другим защитником — Богданом Вэтэжелом. Игрок не исключает переход в другой клуб КПЛ, а его текущий контракт истекает уже в декабре.

Напомним, что в прошлом сезоне Урата провел 20 матчей и отметился четырьмя результативными действиями. До прихода в Ташкент он выступал за "Зарю", "Вараждин" и "Марибор".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Реал М
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!