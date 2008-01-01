|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
28
|
3+0
|
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6
|
|2369
|6 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
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|
|3 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
19
|
|
|
3
|
|1105
|7 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
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|
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|106
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
19
|
2+0
|
|
3
|
|1553
|4 (17)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|225
|4 (6)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
4
|
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|
|
|360
|2 (12)
|Суперкубок Казахстана 2021
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|79
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тобол
|
9
|
2+0
|
|
|
|473
|1 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тобол
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7
|
1+2
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|553
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Тобол
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