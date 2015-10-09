Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 07:31
 

Фабрицио Романо сделал заявление о трансфере Сатпаева после исторического гола в Лиге чемпионов

Известный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо высказался о голе Дастана Сатпаева на основном этапе Лиги чемпионов и его трансфере в "Челси", сообщают Vesti.kz.

Сатпаев отличился за "Кайрат" в выездном матче пятого тура против датского "Копенгагена" (2:3), став первым казахстанцем, забившим гол в основной стадии турнира. Кроме того, Сатпаев вошёл в тройку самых молодых бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На момент гола ему было 17 лет и 110 дней.

"Дастан Сатпаев становится первым игроком из Казахстана, забившим гол в матче Лиги чемпионов. Он уже подписал контракт с "Челси" на будущее, став следующим бриллиантом в их составе", - пишет Романо.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" одобрил переход Сатпаева в "Челси" за 4,3 миллиона евро. К лондонскому клубу талантливый футболист присоединится лишь в августе 2026-го — после достижения 18-летнего возраста.

