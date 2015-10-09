Дастан Сатпаев забил гол в Лиге чемпионов и сотворил историю

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

17-летний форвард сборной Казахстана забил гол в матче пятого пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Копенгагена". Для него этот мяч стал дебютным в турнире.

Кроме того, Сатпаев вошёл в тройку самых молодых бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На момент гола ему было 17 лет и 110 дней.

Рекорд Лиги чемпионов принадлежит Ансу Фати, который в 2019 году забил "Интеру" в возрасте 17 лет и 40 дней. На втором месте — звезда "Барселоны" Ламин Ямал (17 лет, 68 дней, 2024 год, гол в ворота "Монако").