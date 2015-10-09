Сэйв Анарбекова включили в число лучших в Лиге чемпионов

УЕФА представил подборку сэйвов в пятом туре общего этапа розыгрыша, включив туда спасение в исполнении вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова, сообщают Vesti.kz.

Во втором тайме матча против "Копенгагена" Анарбеков отбил удар японского защитника хозяев Дзюнносукэ Судзуки. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу датского клуба.

В этом матче отличился Дастан Сатпаев, забивший исторический гол. Еще один мяч на счету Олжаса Байбека. Отметим, что это были первые голы казахстанцев в основном этапе Лиги чемпионов.

Команда Рафаэля Уразбахтина набрала одно очко и занимает предпоследнее, 35-е место в сводной таблице розыгрыша. Алматинцы обходят лишь амстердамский "Аякс", у которого нет набранных баллов.