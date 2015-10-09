"Елимай" заинтересован в новичке сборной Казахстана и капитане "молодежки"

"Елимай" в зимнее трансферное окно намерен усилить казахстанскую часть состава и активно изучает рынок игроков, способных усилить семейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В связи с ужесточением лимита на легионеров "Елимай" уже сейчас ведет активную работу по потенциальным новичкам. На прошлой неделе семейский клуб подписал форварда сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова.

Также клуб заинтересован в выкупе Рамазана Оразова из датского "Силькеборга".

Кроме того, "Елимаю" интересен полузащитник "Жениса" Динмухамед Караман, который ярко проявил себя в минувшем сезоне КПЛ (четыре гола и три ассиста в 25 матчах), а также закрепился в сборной Казахстана.

Ранее в интервью Vesti.kz тренер "Жениса" Андрей Демченко не исключил уход Карамана из столичного клуба.

"Когда команда хорошо выступает, всегда найдется клуб с большим бюджетом, который готов предложить футболисту более выгодный контракт. Это нормально в футболе. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом".

В позицию центрального защитника "Елимаю" импонирует капитан молодежной сборной Казахстана, воспитанник "Кайрата" Султан Аскаров, сыгравший 18 матчей в КПЛ за "Жетысу" в прошедшем сезоне.

Напомним, в прошедшем сезоне КПЛ "Елимай" занял четвертое место, что позволило команде Андрея Карповича впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки, а именно в Лигу конференций.