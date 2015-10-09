Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:25
 

"Елимай" заинтересован в новичке сборной Казахстана и капитане "молодежки"

  Комментарии

Поделиться
"Елимай" заинтересован в новичке сборной Казахстана и капитане "молодежки" Динмухамед Караман. Фото: КФФ©

"Елимай" в зимнее трансферное окно намерен усилить казахстанскую часть состава и активно изучает рынок игроков, способных усилить семейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz

Поделиться

"Елимай" в зимнее трансферное окно намерен усилить казахстанскую часть состава и активно изучает рынок игроков, способных усилить семейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz

В связи с ужесточением лимита на легионеров "Елимай" уже сейчас ведет активную работу по потенциальным новичкам. На прошлой неделе семейский клуб подписал форварда сборной Казахстана Айбара Жаксылыкова. 

Также клуб заинтересован в выкупе Рамазана Оразова из датского "Силькеборга". 

Кроме того, "Елимаю" интересен полузащитник "Жениса" Динмухамед Караман, который ярко проявил себя в минувшем сезоне КПЛ (четыре гола и три ассиста в 25 матчах), а также закрепился в сборной Казахстана. 

Ранее в интервью Vesti.kz тренер "Жениса" Андрей Демченко не исключил уход Карамана из столичного клуба. 

"Когда команда хорошо выступает, всегда найдется клуб с большим бюджетом, который готов предложить футболисту более выгодный контракт. Это нормально в футболе. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом". 

В позицию центрального защитника "Елимаю" импонирует капитан молодежной сборной Казахстана, воспитанник "Кайрата" Султан Аскаров, сыгравший 18 матчей в КПЛ за "Жетысу" в прошедшем сезоне. 

Напомним, в прошедшем сезоне КПЛ "Елимай" занял четвертое место, что позволило команде Андрея Карповича впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки, а именно в Лигу конференций.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 22:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!