Исторической победой завершился финал ЧМ по футболу с участием Португалии

Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале юношеского чемпионата мира по футболу (U-17), передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте забил Анизиу Кабрал.
Ранее Португалия никогда не побеждала на юношеских чемпионатах мира.
В матче за третье место Италия победила Бразилию. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удача улыбнулась итальянцам - 4:2.
ЧМ проходил в Катаре с 3 по 27 ноября.
PORTUGAL ARE THE 2025 #U17WC CHAMPIONS! 🏆 🇵🇹 pic.twitter.com/rHONP1vYzm— FIFA U-17 World Cup🏆🇶🇦 (@U17WC) November 27, 2025
Чемпионат Франции 2025/26 • Монако, Монако • Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 21:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Монако ФК
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 9 человек
Реклама