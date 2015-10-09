Исторической победой завершился финал ЧМ по футболу с участием Португалии

Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале юношеского чемпионата мира по футболу (U-17), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте забил Анизиу Кабрал.

Ранее Португалия никогда не побеждала на юношеских чемпионатах мира.

В матче за третье место Италия победила Бразилию. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удача улыбнулась итальянцам - 4:2.

ЧМ проходил в Катаре с 3 по 27 ноября.