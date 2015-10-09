Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 23:20
 

Исторической победой завершился финал ЧМ по футболу с участием Португалии

  Комментарии

Поделиться
Исторической победой завершился финал ЧМ по футболу с участием Португалии ©x.com/FIFAWorldCup

Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале юношеского чемпионата мира по футболу (U-17), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Португалии обыграла команду Австрии в финале юношеского чемпионата мира по футболу (U-17), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 32-й минуте забил Анизиу Кабрал.

Ранее Португалия никогда не побеждала на юношеских чемпионатах мира.

В матче за третье место Италия победила Бразилию. Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удача улыбнулась итальянцам - 4:2. 

ЧМ проходил в Катаре с 3 по 27 ноября.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Монако, Монако   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 21:00   •   не начат
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Монако ФК
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!